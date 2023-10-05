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亞運射箭／逆轉哈薩克 中華複合弓男團搶進4強

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影

中華射箭隊早上奪下女子複合弓團體賽銀牌，下午接棒的男團，8強賽碰哈薩克雖先陷入2分落後，但和女團一樣演出後來居上戲碼，第四回合更飆出59分的高分，最終以2分差逆轉對手，挺進最後4強。

複合弓團體賽，每隊3人上場，每一位運動員2箭，共6箭，共計4回合24箭，分數高的隊伍勝出，由張正韋、楊承叡和陳界綸組成的中華隊，第一回合以56：58落後，第二回合結束仍以114：115落後。

第三回合，哈薩克出現一枝8分箭，讓中華隊以172：172戰平；第四回合，中華隊前3箭射完取得1分領先，最後3箭更是完美的30分，提前確定擊敗哈薩克，最終就以231：229前進4強。

中華女團上午8強賽演出3分落後逆轉勝，最終獲得銀牌，男團也演出後來居上戲碼，搶下下午3點35分進行的4強賽門票，對手是不丹和印度隊勝家。

中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影

中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
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中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
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中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
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中華複合弓男團搶進4強。特派記者季相儒／杭州攝影
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杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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