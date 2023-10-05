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亞運射箭／複合弓女團摘銀 教練滿意成績讚黃逸柔給力

中央社／ 台北5日電
複合弓中華女團。 中奧會提供
複合弓中華女團。 中奧會提供

杭州亞運射箭女子複合弓團體賽，女團今天在金牌戰力抗強權印度到最後1輪的3箭才落敗「銀」恨。教練林哲瑋笑說：「除了那支7分箭，黃逸柔壓陣確實給全隊信心。」

亞運射箭複合弓從2014年仁川亞運才成為正式競賽項目，前2屆亞運累積拿下1金1銀1銅；今年杭州亞運複合弓代表隊表現不俗，目前已拿下女團銀牌、混雙銅牌。

今天女團在8強賽先以227比226一分險勝泰國，4強賽再以230比224痛宰韓國挺進金牌戰。儘管首輪台灣的王律勻就出現7分箭、次輪黃逸柔也有一支7分箭，但中華隊並沒放棄，反而一分一分追，直到最後3支箭前雙方都還戰成平手。

只可惜先發射的印度隊3支箭全都滿分，後發射的台灣隊首名選手陳怡瑄就射下9分箭，提前宣告無緣金牌，最終就以1分惜敗給印度。

林哲瑋在接受中央社訪問時說：「最關鍵的應該就是8強賽對泰國，因為陣中的律勻是首度站上決賽台，所以有點擔心她的發揮，最後1分過關後，包括對韓國、印度其實我們都發揮得不錯。」

林哲瑋說：「從分數來看，印度在金牌戰發揮的也不理想，可惜我們自己出現2支7分箭，否則應該可以拿下金牌的。」

女團今天依序排出陳怡瑄、王律勻、黃逸柔，其中33歲的黃逸柔在2014年仁川亞運就收下團體銀牌、個人第4的佳績，眼看射箭生涯即將起飛，沒想到隔年的八仙塵爆她成了傷者，雙腿三度灼傷整整花了1年半才重新站上射箭場。

林哲瑋說：「逸柔的個性和經驗都很適合壓在最後一棒，可以給隊友很大的安全感。只可惜今天她今天那一支7分箭，站上去剛好是賽場風最大的時候，不過我們也不會當成藉口，這就是射箭比賽的一環，最後還是能緊追印度給對手壓力，我相當滿意。」

複合弓和反曲弓最大的不同就是有許多機械輔助，包括拉弓時的滑輪、水平儀、放大瞄準器等，團體賽每隊3人合計射24支箭，分數採累加方式計算。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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