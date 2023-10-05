亞運空手道／女子個人型 簡慧萱與菲律賓選手爭銅

空手道女將32歲的簡慧萱今天迎接亞運初體驗，在杭州亞運女子空手道個人型次輪以39.10分排名分組第2，挺進下午銅牌戰，而陳肇擎則在男子空手道個人型第2輪止步。

杭州亞運空手道項目今天賽事，陳肇擎、簡慧萱各自在男、女子個人型登場，比賽由7名裁判根據選手表現評分，扣除1個最高分、最低分成績後計算總分。

簡慧萱2013年參加東亞運並帶回1銅，2013年、2022年亞洲錦標賽奪得銅牌，但卻是第一次征戰亞運會。

簡慧萱在女子空手道個人型首輪以37.90分排名分組第3、前進次輪，次輪與上屆銀牌澳門選手蘇瑞林、越南選手阮氏芳、 馬來西亞選手羅伯絲（LovellyAnne Robberth）同組。

19歲羅伯絲獲得40.40分，直闖金牌戰，簡慧萱以39.10分、分組第2前進銅牌戰，下午將與菲律賓選手阿爾福特（Sakura Alforte）爭銅。

陳肇擎稍早在首輪賽事，在6名選手中以41.60分挺進次輪，可惜次輪發揮不理想，以39.70分排分組第4，無緣爭奪獎牌。（編輯：陳清芳）1121004

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