亞運空手道／女子個人型 簡慧萱與菲律賓選手爭銅
空手道女將32歲的簡慧萱今天迎接亞運初體驗，在杭州亞運女子空手道個人型次輪以39.10分排名分組第2，挺進下午銅牌戰，而陳肇擎則在男子空手道個人型第2輪止步。
杭州亞運空手道項目今天賽事，陳肇擎、簡慧萱各自在男、女子個人型登場，比賽由7名裁判根據選手表現評分，扣除1個最高分、最低分成績後計算總分。
簡慧萱2013年參加東亞運並帶回1銅，2013年、2022年亞洲錦標賽奪得銅牌，但卻是第一次征戰亞運會。
簡慧萱在女子空手道個人型首輪以37.90分排名分組第3、前進次輪，次輪與上屆銀牌澳門選手蘇瑞林、越南選手阮氏芳、 馬來西亞選手羅伯絲（LovellyAnne Robberth）同組。
19歲羅伯絲獲得40.40分，直闖金牌戰，簡慧萱以39.10分、分組第2前進銅牌戰，下午將與菲律賓選手阿爾福特（Sakura Alforte）爭銅。
陳肇擎稍早在首輪賽事，在6名選手中以41.60分挺進次輪，可惜次輪發揮不理想，以39.70分排分組第4，無緣爭奪獎牌。（編輯：陳清芳）1121004
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金14銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言