亞運籃球／南韓只能爭第7創隊史最差 沒入選球員還發怪聲
南韓在杭州亞運男籃項目表現不佳，分組賽不敵日本二軍，8強戰輸給中國，排名戰面對伊朗也落敗，接下來只能爭取第7名。這創下南韓隊亞運最差戰績，前國家球員崔俊龍還在個人社群媒體發怪聲。
南韓過去在亞運幾乎都能闖入4強，拿過4次金牌，過去最差成績是2006年的第5名。本屆相隔17年首度無緣4強，昨天又在排名賽以82：89輸給伊朗，進入7到8排名戰，確定寫下隊史最差排名。
現年29歲的崔俊龍曾是國家隊成員，原本被認為很有機會入選，但最終因傷被排除在外。崔俊龍昨天在IG發限時動態，他在總教練秋壹勝頭上打上問號，還貼出昔日戰友羅健兒照片並留下：「想念你。」
崔俊龍的發文被外界認為是在質疑總教練，韓媒《OSEN》引用南韓籃壇人士說法，「崔俊龍再怎麼不滿，也要知道自己是成年人，對教練要有禮貌。他這樣做越界了，正在降低自己的價值。」該報導指出，崔俊龍隊友們還在國家隊，南韓創下史上最差戰績，他的發文就像火上加油。
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