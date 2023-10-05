快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

亞運籃球／南韓只能爭第7創隊史最差 沒入選球員還發怪聲

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊創隊史最差戰績。 新華社
南韓隊創隊史最差戰績。 新華社

南韓在杭州亞運男籃項目表現不佳，分組賽不敵日本二軍，8強戰輸給中國，排名戰面對伊朗也落敗，接下來只能爭取第7名。這創下南韓隊亞運最差戰績，前國家球員崔俊龍還在個人社群媒體發怪聲。

南韓過去在亞運幾乎都能闖入4強，拿過4次金牌，過去最差成績是2006年的第5名。本屆相隔17年首度無緣4強，昨天又在排名賽以82：89輸給伊朗，進入7到8排名戰，確定寫下隊史最差排名。

現年29歲的崔俊龍曾是國家隊成員，原本被認為很有機會入選，但最終因傷被排除在外。崔俊龍昨天在IG發限時動態，他在總教練秋壹勝頭上打上問號，還貼出昔日戰友羅健兒照片並留下：「想念你。」

崔俊龍的發文被外界認為是在質疑總教練，韓媒《OSEN》引用南韓籃壇人士說法，「崔俊龍再怎麼不滿，也要知道自己是成年人，對教練要有禮貌。他這樣做越界了，正在降低自己的價值。」該報導指出，崔俊龍隊友們還在國家隊，南韓創下史上最差戰績，他的發文就像火上加油。

2022杭州亞運 杭州亞運籃球 杭州亞運熱點

相關新聞

亞運射箭／「有學姊保護我」 複合弓菜鳥王律勻安心奪銀

8強賽逆轉泰國隊、4強賽扳倒衛冕軍南韓隊，中華複合弓女子隊勇闖杭州亞運金牌戰，和上屆印度隊在最後3箭還戰成平手，最終雖以...

亞運滑輪／第13金！速度過樁賽傳捷報 劉巧兮、丁于恩金包銅

杭州亞運滑輪女子自由式速度過樁賽今天登場，我國好手劉巧兮、丁于恩一路過關斬將，其中劉巧兮在決賽中擊敗伊朗選手塔拉娜搶下金...

亞運羽球／麟洋配晉4強確定有牌 王齊麟：還好沒拖累李洋

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天在亞運8強賽強碰世界第1印尼組合，最後以直落二順利闖4強、確定有牌，他們賽後坦言這場非...

亞運籃球／菲律賓稱集訓12天就贏中國 陸網稱是「殺人誅心」

杭州亞運男籃四強賽，4日晚間由大陸對上菲律賓，原本一路領先的中國男籃最後竟遭菲律賓逆轉勝，以76分比77分敗北，而且沒有...

亞運籃球／中國被菲律賓二軍逆轉 陸媒怒批：最後遮羞布沒了

中國男籃在世界盃慘敗菲律賓，杭州亞運目標「全勝摘金」雪恥，不料4強戰面對菲律賓二軍被上演大逆轉，只能與中華隊爭銅，陸媒痛批：「最後的遮羞布也沒了。」 昨天一度擁有20分領先優勢，菲律賓靠著布朗尼

亞運羽球／對戴資穎奪生涯首勝 大堀彩：沒想過會直落二

日本「羽球美少女」大堀彩昨天在杭州亞運女單16強以21：16、21：14爆冷擊敗我國一姊戴資穎，她賽後坦言能直落二拿下生涯對戰首勝，非常不可思議。 戴資穎過去和大堀彩交手8次從未輸過，但小戴昨天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。