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亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

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亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
複合弓女子團體賽，中華由陳怡瑄（中）、王律勻（左）和黃逸柔（右）在金牌戰1分之差輸給印度，銀牌成績仍平隊史最佳。 特派記者季相儒／攝影
複合弓女子團體賽，中華由陳怡瑄（中）、王律勻（左）和黃逸柔（右）在金牌戰1分之差輸給印度，銀牌成績仍平隊史最佳。 特派記者季相儒／攝影

8強賽1分差逆轉泰國隊，中華複合弓女子隊4強賽再扳倒衛冕軍南韓隊，金牌戰面對印度隊雖出現2枝7分箭，但第三輪繳出完美的60分，三輪打完分數追平，可惜最後一輪不敵印度59分演出，最終以229：230落敗，1分之差錯過金牌，銀牌成績仍平隊史最佳。

複合弓團體賽，每隊3人上場，每一位運動員2箭，共6箭，共計4回合24箭，分數高的隊伍出線；進入獎牌賽後賽制改採交互發射，每隊3名選手各放一箭後換另隊成員上場，6箭為一輪，共計4輪24箭，總分高的隊伍獲勝。

金牌戰由上屆亞軍印度隊先發射，前3箭印度拿下28分，中華隊陳怡瑄10分，王律勻第一箭雖落到7分，但黃逸柔也放出10分箭，第一輪以56：54領先印度隊。

第二輪中華隊前3箭射下滿分，但黃逸柔第2箭落到7分區，單輪55：58落後印度，兩輪結束反以111：112落後。

第三輪由中華隊先發射，陳怡瑄穩健放出10分箭，接續王律勻和黃逸柔也射出10分箭，印度成績依序是9分、10分、10分，兩隊141：141戰平；中華隊後3箭也都落在10分區，單輪繳出60分的完美成績，但印度後3箭也都是10分，三輪結束以171：171戰平。

第四輪印度前3箭拿下29分，中華隊同樣29分；印度最後3箭都是10分，中華隊第一位上場的陳怡瑄放出9分，已確定無緣金牌，最終以229：230敗陣，以隊史最佳銀牌作收。

中華射箭隊雅加達亞運奪下2金1銀1銅好成績，今年個人賽全軍覆沒，靠複合弓混團銅牌先進帳獎牌數，複合弓女團也登上頒獎台，下午還有複合弓男團要爭取獎牌。複合弓2014年仁川亞運納入舉辦項目，中華女團就摘下銀牌，上屆雅加達亞運奪下銅牌，今年是連3屆站上頒獎台。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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