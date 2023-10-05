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亞運舉重／醫師建議別再參賽 印尼22歲選手克服傷痛勵志奪金

中央社／ 雅加達5日專電
印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，背後有段勵志故事。 路透社
印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，背後有段勵志故事。 路透社

印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，拿下印尼在本屆亞運首面舉重金牌。爾文透露，幾年前曾因受傷被醫師要求提早退休，但因堅持、不放棄才獲得今天成就。

杭州亞運會3日舉行舉重項目，22歲的印尼選手爾文（Rahmat Erwin）獲得男子73公斤級金牌，挺舉項目更以201公斤打破世界紀錄，以總成績359公斤奪冠，為印尼獲得首面舉重金牌。

印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，背後有段勵志故事。 路透社
印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，背後有段勵志故事。 路透社

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）昨天報導，爾文獲得如此成就的背後，卻曾因受傷而被醫師勸退，被要求不要再參賽。

報導指出，2016年之前，爾文曾長期受傷，因此必須接受治療及多次X光檢查。爾文說：「經過幾次治療後，從X光檢查結果看來，醫生說我不能再運動了。」

他回憶道，另一名醫師與他的父母討論病情，並對他們說，「若你愛你的孩子，最好別再讓他繼續運動」。面對這一挫折，爾文並未放棄，而是持續鍛鍊，強大的意志力讓他得以恢復健康，並繼續職業選手的生涯。

印尼媒體報導，爾文從小就跟著曾為舉重國手的父母親練習舉重，並在多項國際賽事上獲得佳績，如今在亞運會上取得輝煌成績，他也將成為印尼2024年奧運的奪牌希望。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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