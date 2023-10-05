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亞運籃球／中國被菲律賓二軍逆轉 陸媒怒批：最後遮羞布沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國男籃被菲律賓二軍大逆轉。 新華社
中國男籃被菲律賓二軍大逆轉。 新華社

中國男籃在世界盃慘敗菲律賓，杭州亞運目標「全勝摘金」雪恥，不料4強戰面對菲律賓二軍被上演大逆轉，只能與中華隊爭銅，陸媒痛批：「最後的遮羞布也沒了。」

昨天一度擁有20分領先優勢，菲律賓靠著布朗尼（Justin Brownlee）末節狂轟17分，終場以77：76險勝。籃協主席姚明、總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）和中國隊球員都被罵爆。

陸媒《體壇周報》指出，這支菲律賓僅4人參加今年世界盃，根本就是菲律賓二隊。即使中國贏球，也沒任何興奮的道理。結果中國男籃輸掉比賽，而且是在自家主場被對手大逆轉，用恥辱都不足以形容這結局。

中國資深媒體人付政浩怒批：「本屆亞運多支亞洲勁旅均未派遣全部主力出戰，坐鎮主場的中國男籃本來是冠軍大熱門，最終卻慘遭菲律賓二軍準絕殺，連亞運冠軍這個留給中國籃球最後的遮羞布也沒了，陷入黑暗時刻的中國男籃接下來該何去何從。從世界盃鎩羽而歸後，就一直對慘敗拒不回應的中國籃協是時候給個說法了吧。」

中國隊外籍總教練喬爾傑維奇表示：「輸球是非常正常的事，我們準備得非常充分，但下半場對比賽失去控制，籃板球保護得不好。如果最後一球進了，這場比賽就會完全不同，我們對失利非常遺憾。恭喜菲律賓隊，我會承擔所有的責任。」

2022杭州亞運 杭州亞運熱點 杭州亞運籃球

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