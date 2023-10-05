亞運籃球／中國被菲律賓二軍逆轉 陸媒怒批：最後遮羞布沒了
中國男籃在世界盃慘敗菲律賓，杭州亞運目標「全勝摘金」雪恥，不料4強戰面對菲律賓二軍被上演大逆轉，只能與中華隊爭銅，陸媒痛批：「最後的遮羞布也沒了。」
昨天一度擁有20分領先優勢，菲律賓靠著布朗尼（Justin Brownlee）末節狂轟17分，終場以77：76險勝。籃協主席姚明、總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）和中國隊球員都被罵爆。
陸媒《體壇周報》指出，這支菲律賓僅4人參加今年世界盃，根本就是菲律賓二隊。即使中國贏球，也沒任何興奮的道理。結果中國男籃輸掉比賽，而且是在自家主場被對手大逆轉，用恥辱都不足以形容這結局。
中國資深媒體人付政浩怒批：「本屆亞運多支亞洲勁旅均未派遣全部主力出戰，坐鎮主場的中國男籃本來是冠軍大熱門，最終卻慘遭菲律賓二軍準絕殺，連亞運冠軍這個留給中國籃球最後的遮羞布也沒了，陷入黑暗時刻的中國男籃接下來該何去何從。從世界盃鎩羽而歸後，就一直對慘敗拒不回應的中國籃協是時候給個說法了吧。」
中國隊外籍總教練喬爾傑維奇表示：「輸球是非常正常的事，我們準備得非常充分，但下半場對比賽失去控制，籃板球保護得不好。如果最後一球進了，這場比賽就會完全不同，我們對失利非常遺憾。恭喜菲律賓隊，我會承擔所有的責任。」
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金14銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言