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亞運羽球／對戴資穎奪生涯首勝 大堀彩：沒想過會直落二

聯合新聞網／ 綜合報導
大堀彩。 新華社
大堀彩。 新華社

日本「羽球美少女」大堀彩昨天在杭州亞運女單16強以21：16、21：14爆冷擊敗我國一姊戴資穎，她賽後坦言能直落二拿下生涯對戰首勝，非常不可思議。

戴資穎過去和大堀彩交手8次從未輸過，但小戴昨天狀況不如預期，苦戰43分鐘後落敗，止步16強。

大堀彩受訪時坦言沒想過能直落二擊敗戴資穎，原本以為會是拉鋸戰，「我很驚訝第一次擊敗她是用這種方式，我認為比賽前心理建設很重要。」

日媒提到戴資穎本場失誤偏多，大堀彩坦言有點幸運，也提到保持專注是關鍵，「我把這場比賽當作決賽踏進球場，我在不急躁這點做得很好。」

大堀彩將在8強賽與印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）交手，雙方生涯兩度交手都是大堀彩輸球，不過她表示，「這場勝利給了我信心，想把獎牌帶回家的期待越來越強烈。」

2022杭州亞運 杭州亞運羽球 戴資穎

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