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亞運籃球／領先20分被菲律賓逆轉 中國張鎮麟太早放棄被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
中國最多領先20分還是慘遭菲律賓逆轉，兩國賽後兩樣情。 中新社
中國最多領先20分還是慘遭菲律賓逆轉，兩國賽後兩樣情。 中新社

杭州亞運男籃4強戰昨天開打，中國大陸一度領先菲律賓20分，不料第四節大崩盤，最終以1分之差落敗，將和中華隊爭銅。賽後中國籃協主席姚明面有難色，執行最後一擊失利的前鋒張鎮麟被罵上微博熱搜。

中國除了周琦與歸化球員李凱爾外，主力幾乎全員出擊，由於世界盃不敵菲律賓，因此這場被視為「復仇之戰」。本場比賽半場打完取得48：30領先。雖第三節狀態開始下滑，仍帶著12分領先進入末節。沒想到菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）大爆發，單節三分球5中5，狂飆17分，幫助球隊最後關頭以1分領先。

中國男籃前鋒張鎮麟(右)被網友罵翻。 新華社
中國男籃前鋒張鎮麟(右)被網友罵翻。 新華社

中國隊最後一攻交由張鎮麟操刀，隊友已清出空檔，他選擇急停出手未命中。他立刻懊惱抱頭，這舉動被網友罵爆，因為時間還有3秒，他沒即時執行犯規戰術，看著比賽時間走完。

賽後記者會一度被推遲，姚明和中國隊總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）都向球迷致歉。中國男籃隊長趙繼偉則說，「不知道能不能代表球隊，如果無法代表球隊，我代表我自己，向關心中國籃球，關心我們的球迷道歉。」

張鎮麟全場10投2中，只拿到4分3籃板，關鍵時刻提前放棄更讓球迷不滿，被罵到上微博熱搜，網友們留言表示，「張鎮麟菜雞，男籃輸球罪人」、「大空位我選擇跳投，剩三秒我選擇抱頭」、「平時訓練是只練扣籃不練投籃嗎」。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點 杭州亞運籃球

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