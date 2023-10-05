快訊

95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運羽球／爆冷 戴資穎止步16強

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
戴資穎杭州亞運女單16強出局。特派記者季相儒／攝影
戴資穎杭州亞運女單16強出局。特派記者季相儒／攝影

尋求羽球女單衛冕的「一姊」戴資穎，昨十六強賽意外敗給日本「羽球美少女」大堀彩，衛冕提前失利，爆出大冷門。

小戴世界排名高居第四，今年國際賽成績也穩定，亞錦賽還獲金牌，不料昨碰到世界排名廿的大堀彩失誤過多，以十六比廿一、十四比廿一落敗。小戴賽後沒有受訪，晚間才透過社群透露，對自己表現失望，且抱歉辜負大家期待。

小戴落馬，代表中華羽球隊只剩男單「一哥」周天成、男雙「麟洋配王齊麟李洋，以及混雙李佳馨葉宏蔚晉級八強，今將分別上陣爭取四強門票。

羽球場雖失利，中華代表團卻有新突破，卡巴迪男、女代表隊雙雙闖進四強，確定獎牌成色銅牌起跳，女子隊連兩屆踏上頒獎台，首度派隊出征的男將更證明身手，昨天打下孟加拉已取得三連勝，今天將和印度爭分組龍頭。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 戴資穎 葉宏蔚 李佳馨 周天成 李洋 麟洋配 王齊麟

延伸閱讀

想跟戴資穎打球？挑戰Red Bull鬥拍 贏家就能圓夢

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望……

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

相關新聞

亞運拳擊／輸給偶像「銀」恨 賴主恩：我很幸運

台灣拳擊亞運隊史等待六十五年的金牌，還要再等，昨天兩位男將挑戰金牌戰，甘家葳因傷勢不戰而敗，賴主恩輸給自己的偶像，中華隊...

亞運軟網／與金牌擦肩而過 女團落淚

和隊史第一面亞運軟網女子團體賽金牌只差兩局，中華隊女將昨天卻和目標擦身而過，第三點女雙遭日本連趕五局逆轉，「銀」恨讓女孩...

亞運射箭／獎牌開張 複合弓混團摘銅

中華射箭隊在杭州亞運個人賽「全滅」後，昨天在團體賽展開獎牌競逐，上屆雅加達亞運金牌射箭女將陳怡瑄，本屆複合弓混合團體搭檔...

亞運籃球／不敵約旦 男籃將與陸爭銅

中華男籃連兩年亞運打進四強，昨天碰「約旦KOBE」霍利斯・傑佛森領軍的約旦隊，雖下達針對防守的戰術，但效果不如預期，以七...

亞運羽球／爆冷 戴資穎止步16強

尋求羽球女單衛冕的「一姊」戴資穎，昨十六強賽意外敗給日本「羽球美少女」大堀彩，衛冕提前失利，爆出大冷門。

亞運／選手凱旋歸國 盼金牌帶給台灣正能量

圍棋等杭州亞運選手們4日晚間搭機返台，男子3對3籃球金牌選手們開心高喊「我們拿金牌回國了」；另外，男子滑輪溜冰選手黃玉霖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。