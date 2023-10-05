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亞運羽球／爆冷 戴資穎止步16強
尋求羽球女單衛冕的「一姊」戴資穎，昨十六強賽意外敗給日本「羽球美少女」大堀彩，衛冕提前失利，爆出大冷門。
小戴世界排名高居第四，今年國際賽成績也穩定，亞錦賽還獲金牌，不料昨碰到世界排名廿的大堀彩失誤過多，以十六比廿一、十四比廿一落敗。小戴賽後沒有受訪，晚間才透過社群透露，對自己表現失望，且抱歉辜負大家期待。
小戴落馬，代表中華羽球隊只剩男單「一哥」周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，以及混雙李佳馨／葉宏蔚晉級八強，今將分別上陣爭取四強門票。
羽球場雖失利，中華代表團卻有新突破，卡巴迪男、女代表隊雙雙闖進四強，確定獎牌成色銅牌起跳，女子隊連兩屆踏上頒獎台，首度派隊出征的男將更證明身手，昨天打下孟加拉已取得三連勝，今天將和印度爭分組龍頭。
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