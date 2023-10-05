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亞運籃球／不敵約旦 男籃將與陸爭銅

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
中華男籃曾文鼎（左）、李啟瑋（右）和約旦霍利斯‧傑佛森（中）在地上爭球。圖／中華奧會提供
中華男籃曾文鼎（左）、李啟瑋（右）和約旦霍利斯‧傑佛森（中）在地上爭球。圖／中華奧會提供

中華男籃連兩年亞運打進四強，昨天碰「約旦KOBE」霍利斯・傑佛森領軍的約旦隊，雖下達針對防守的戰術，但效果不如預期，以七十一比九○吞敗，落入銅牌戰，明天將和大陸隊最後對決。

有ＮＢＡ資歷的霍利斯・傑佛森今年廿八歲，曾效力過籃網、暴龍和拓荒者隊，七月歸化約旦籍，世界盃有單場卅九分演出，因飆分能力及外型和已故湖人隊球星「小飛俠」布萊恩有幾分相似，被封為「約旦KOBE」。

中華、約旦之戰，霍利斯・傑佛森上半場就攻下十五分，率領約旦取得兩位數領先，最終以全場最高廿分、七籃板率隊搶下明天金牌戰門票。

國中畢業後就赴美的林庭謙，遇過的外國選手無數，他形容霍利斯・傑佛森是不同等級，「身體素質非常好，也很有經驗，攻守兩端都讓我們吃不消。」

中華隊曾在去年亞洲盃和約旦交手，當時戰到讀秒階段還握有領先，最終遭約旦大號三分球「絕殺」；相隔一年亞運再碰頭，約旦打完三節領先超過廿分，林庭謙坦言對方有霍利斯・傑佛森，已是完全不同的隊伍，讓中華隊吃了不少苦頭。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林庭謙 布萊恩

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