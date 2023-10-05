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亞運軟網／與金牌擦肩而過 女團落淚

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
中華軟網隊在女子團體金牌戰不敵日本。特派記者季相儒／攝影
中華軟網隊在女子團體金牌戰不敵日本。特派記者季相儒／攝影

和隊史第一面亞運軟網女子團體賽金牌只差兩局，中華隊女將昨天卻和目標擦身而過，第三點女雙遭日本連趕五局逆轉，「銀」恨讓女孩們默默掉下眼淚。

擔綱第一點雙打的羅舒婷形容心情複雜，開心、感謝和可惜交錯，大家都十分享受金牌戰氛圍，也很感謝備戰過程各方的幫助，「可惜是撐到最後，但差一點。」

軟網團體賽的賽制是三戰兩勝，順序分別是雙打、單打和雙打，雙打是九局五勝、單打七局四勝；台日大戰第一點女雙就打滿九局，但郭千綺／羅舒婷的逆轉勝差一步，儘管第二點「四朝元老」鄭竹玲打下勝利，但黃詩媛／徐巧楹沒能把握第三點局數三比○領先，遭對手連趕五局帶走金牌。

確定是亞運「最後一舞」，卅歲的鄭竹玲憶起當年，「第一屆我才十七歲，那時我們一直拿銅牌，很想突破，讓台灣知道軟網。」昨天雖和女團首金擦身而過，仍突破上屆銅牌成績，軟網也成為中華代表團的「獎牌庫」代表，讓鄭竹玲放心將未來交給學妹。

接續女團登場的男團金牌戰，中華隊也對上日本，這次只打完前兩點就結束比賽，收獲另一面銀牌；單打出賽的廿二歲網將張祐菘說，和日本對手上松俊貴的交手是很好經驗，上場也十分享受。今天個人賽就要登場，他表示會盡快調整，續拚男單獎牌。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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