亞運拳擊／輸給偶像「銀」恨 賴主恩：我很幸運
台灣拳擊亞運隊史等待六十五年的金牌，還要再等，昨天兩位男將挑戰金牌戰，甘家葳因傷勢不戰而敗，賴主恩輸給自己的偶像，中華隊昨在金牌戰一日雙「銀」。
賴主恩晉級路上連過四關，挺進六十三點五公斤級金牌戰，已經先確定拿到巴黎奧運入場券，昨天面對蒙古對手巴塔爾蘇赫，第一回合的過招呈現一面倒，五位裁判都給予巴塔爾蘇赫十分，第二回合依然是一面倒的給分，最終三回合戰完以○比五吞敗。
賴主恩說對手經驗很好，也是自己進入國訓中心後，第一次打成人比賽就看過的對手，一直都很崇拜他，「就是全力發揮，試圖要去破壞他的技術，但他經驗太好了。」
賴主恩認為這趟亞運行收穫最大是信心和技術，來到杭州前有各種擔憂，怕發揮不好，「沒想到訓練成果都有發揮出來，對我來說是很棒的經驗。」可以在籤表上一路挺進，賴主恩自認運氣好、老天眷顧，「愈努力，愈幸運」。
他說自己並非國內最強拳手，只是有堅持下來，期望透過自己的故事帶來正向力量，「做自己的太陽，我希望可以成為別人的光，別人也可以成為別人的太陽。」
闖進男子七十一公斤級金牌戰的甘家葳，因為在四強賽被撞破左眼角，昨天早上過磅、體檢時，大會醫師認定左眼過於腫脹，不適合出戰金牌戰，直接裁定由日本選手岡澤塞恩收獲金牌，「阿甘」奪下銀牌。
喊出想拚金的目標，但傷口卻不允許，甘家葳說：「很遺憾不能打金牌戰，雖然難免會有傷勢，但還是很想挑戰日本對手，尤其是沒有對戰過的經驗。接下來我的目標會放在奧運，希望可以帶回一面獎牌。」
女將陳念琴則在女子六十六公斤出戰四強賽，與中國大陸選手楊柳激鬥，三回合都是三比二，最終裁判舉起楊柳的手，陳念琴獲得銅牌並未顯露失望，而是俯身向擂台獻上一吻，淚眼擁抱教練，感性告別亞運賽場。
「我覺得很滿意！」陳念琴眼眶含淚，但堅強述說這一戰的成長，「我能夠把我和教練擬定目標做出來，其他的外在因素我們不管，我們只管我們的目標，目標就是巴黎奧運資格。」此量級需要打進前二才能取得奧運入場券，陳念琴能否連戰三屆奧運還有懸念。
拳擊奪金最終希望所繫為林郁婷，今晚七點將在女子五十七公斤級爭金。
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