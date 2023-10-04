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亞運跳水／中國奪下全部10面金牌 連續6屆全包

中央社／ 台北4日電
中國選手楊昊。 新華社
中國選手楊昊。 新華社

杭州亞運跳水賽事今晚結束，中國兩名選手最後在男子10公尺跳台項目決賽力壓日本小將奪金取銀，實現連續6屆亞運包攬全部跳水項目10面金牌。

綜合新華社等陸媒報導，亞運跳水項目4日晚間迎來最後一場決賽－男子10公尺跳台。在此之前，中國隊在9個項目全部奪金。

但男子10公尺跳台也是當前中國遭遇最大挑戰的跳水項目。在7月的福岡世界游泳錦標賽，澳洲選手羅梭（Cassiel Rousseau）在此項目奪金，讓中國隊無法把所有跳水金牌帶回家。

日本17歲小將玉井陸斗，則是中國在本屆亞運男子10公尺跳台的最大勁敵。玉井陸斗曾在2022年世錦賽奪銀，今年世錦賽因腰傷僅跳水一次就退賽，未再參加任何賽事。

不過玉井陸斗的狀態顯然尚未完全恢復，稍早進行的預賽中，中國選手白鈺鳴（510.75分）、楊昊（495.50分）分居前兩名晉級，玉井陸斗以438.20分排第3。

今晚決賽登場，前面4跳後，楊昊、白鈺鳴已甩開玉井陸斗超過60分。最後，楊昊以554.35高分奪金，白鈺鳴以495.55分取銀，玉井陸斗以480.50分獲得銅牌。

至此，中國跳水隊在本屆亞運獲得全部跳水項目10面金牌，其中在全部6個單人項目包金攬銀。這也是中國連續6屆亞運包攬全部跳水項目10面金牌，迄今未失一金。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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