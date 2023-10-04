亞運卡巴迪／中華隊超威 男、女均晉級4強保底2銅

卡巴迪亞運代表隊再寫新猷，繼上屆女團摘銅後，今年男團也沒漏氣，今天以31比18擊敗強敵孟加拉，預賽拉出3連勝，與女團攜手晉級4強，保底進帳雙銅，改寫隊史最佳成績。

卡巴迪是一種類似「老鷹抓小雞」的運動，在印度、巴基斯坦等地相當風行，在1990年北京亞運被列為正式項目，也是亞運的「特色項目」其中一種，而印度則在男子組寫下7連霸，直到上屆亞運才被伊朗中斷。

卡巴迪預賽採分組循環，取分組前2晉級4強，男子組與印度、日本、泰國、孟加拉同屬A組，台今天以31比18擊敗強敵孟加拉後，拉出預賽3連勝，已確保晉級4強，明天預賽最後一戰與印度交手，輸贏都不影響晉級，也確保有獎牌入袋，是隊史首度在男子組賽事拿下獎牌。

至於上屆在雅加達亞運摘銅的台灣卡巴迪女子代表隊，今天在預賽最後一戰擊敗韓國，戰績以2勝1和和同組印度扯平，兩隊一起晉級4強，也宣告女子隊可望連續兩屆有獎牌入袋。

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