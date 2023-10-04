亞運拳擊／4強不敵中國楊柳 陳念琴收穫銅牌

中華拳擊隊在杭州亞運大豐收，今天由女將陳念琴在女子66公斤出戰4強賽，不敵中國大陸地主選手楊柳，止步4強賽，確定收穫銅牌，巴黎奧運門票還要再等等。

陳念琴前兩輪面對尼泊爾、塔吉克對手，都因實力差距懸殊提前結束比賽，今天在4強賽面對楊柳，「兩岸大戰」讓杭州體育館氣氛相當熱絡，看台「陳念琴加油」的吶喊聲清晰可見。

第一回合的對戰，楊柳獲得3位裁判青睞勝過陳念琴，第二回合陳念琴同樣以2：3居劣勢，陳念琴第3回合出拳凌厲，最終仍以2：3落敗，陳念琴告別亞運賽場，向擂台獻上一吻、擁抱教練。

亞運拳擊為巴黎奧運資格賽，各量級分配到的名額不一，陳念琴所屬的女子66公斤須取得前二才能拿到奧運入場券，此戰失利，也讓她還無法預約奧運一席。

陳念琴參與過兩屆奧運，亞運卻是第一次參加，資歷相當特別，人生第一次的亞運行，以銅牌作收。

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

商品推薦