快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運拳擊／4強不敵中國楊柳 陳念琴收穫銅牌

聯合報／ 亞運採訪團／杭州即時報導
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

中華拳擊隊在杭州亞運大豐收，今天由女將陳念琴在女子66公斤出戰4強賽，不敵中國大陸地主選手楊柳，止步4強賽，確定收穫銅牌，巴黎奧運門票還要再等等。

陳念琴前兩輪面對尼泊爾、塔吉克對手，都因實力差距懸殊提前結束比賽，今天在4強賽面對楊柳，「兩岸大戰」讓杭州體育館氣氛相當熱絡，看台「陳念琴加油」的吶喊聲清晰可見。

第一回合的對戰，楊柳獲得3位裁判青睞勝過陳念琴，第二回合陳念琴同樣以2：3居劣勢，陳念琴第3回合出拳凌厲，最終仍以2：3落敗，陳念琴告別亞運賽場，向擂台獻上一吻、擁抱教練。

亞運拳擊為巴黎奧運資格賽，各量級分配到的名額不一，陳念琴所屬的女子66公斤須取得前二才能拿到奧運入場券，此戰失利，也讓她還無法預約奧運一席。

陳念琴參與過兩屆奧運，亞運卻是第一次參加，資歷相當特別，人生第一次的亞運行，以銅牌作收。

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影
4強賽陳念琴不敵大陸選手屈居銅牌。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運軟網／男團摘銀 張祐菘首次亞運很享受

「南投洛基」甘家葳亞運拳擊銀牌 信義老家貼南投之光紅榜

亞運拳擊／運動醫學醫療團隊變最佳助手 林瀛洲樂當林郁婷吉祥物

亞運拳擊／林郁婷拚金 教練：三喜臨門差一步

相關新聞

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

「排灣族戰士」賴主恩今天在杭州亞運拳擊男子63.5公斤出戰金牌戰，以0：5不敵上屆雅加達亞運銀牌、蒙古對手巴塔爾蘇赫（B...

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下...

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望……

上屆雅加達亞運打下隊史第一面羽球金牌，我國「一姊」戴資穎的衛冕路卻意外止步16強，今天她以16：21、14：21敗給世界...

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

在32強賽擊敗上屆金牌得主印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）後，我國羽球一哥周天成今天男單16強賽碰上世界...

亞運拳擊／4強不敵中國楊柳 陳念琴收穫銅牌

中華拳擊隊在杭州亞運大豐收，今天由女將陳念琴在女子66公斤出戰4強賽，不敵中國大陸地主選手楊柳，止步4強賽，確定收穫銅牌...

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華男籃落銅牌戰

連兩屆打進亞運4強的中華男籃隊，今天面對有「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。