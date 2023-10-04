亞運籃球／約旦男籃歸化球員飆分 曾祥鈞嘆難守
中華灣男籃今天在杭州亞運男籃4強賽對戰由歸化球員傑佛森領軍的約旦，以71比90輸球，擁有美國職籃NBA資歷傑佛森單場攻下20分、7籃板，台灣隊中鋒曾祥鈞表示，一對一單防真的是守不住。
台灣男籃賽前距離睽違65年、重返亞運男籃冠軍賽，只差最後一步，但今天未能突破約旦那一關，最終71比90落敗，總教練桑茂森賽後接受媒體聯訪時指出，中華隊身材劣勢，加上內、外防守都沒有做好，是輸球主因。
談到約旦隊歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson），桑茂森表示，原本想說傑佛森沒有三分線外的能力，盡量讓傑佛森持球、遠離籃框，沒想到對方可以不斷用中距離或強攻籃下的方式進攻。
曾祥鈞認為，傑佛森進攻能力真的很好，「要靠一對一單防真的是守不住，需要隊友幫忙」。
中華隊去年亞洲盃遭約旦絕殺，兩隊今天再次碰頭，林庭謙認為，約旦隊與去年相比，感覺像是不一樣的球隊，整體防守上強度、進攻細節都提升很多，讓中華隊攻守兩端吃不消。
中華隊6日將和中國隊與菲律賓隊之間的敗隊爭奪銅牌，林庭謙表示，將好好休息、備戰，全力準備最後一場比賽，而曾祥鈞喊話，將全力以赴、拿下銅牌。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 韓國滑輪學不會教訓！ 8年前就曾太早慶祝遭我「神來一腳」壓線奪金
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金13銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言