亞運籃球／約旦男籃歸化球員飆分 曾祥鈞嘆難守

中華灣男籃今天在杭州亞運男籃4強賽對戰由歸化球員傑佛森領軍的約旦，以71比90輸球，擁有美國職籃NBA資歷傑佛森單場攻下20分、7籃板，台灣隊中鋒曾祥鈞表示，一對一單防真的是守不住。

台灣男籃賽前距離睽違65年、重返亞運男籃冠軍賽，只差最後一步，但今天未能突破約旦那一關，最終71比90落敗，總教練桑茂森賽後接受媒體聯訪時指出，中華隊身材劣勢，加上內、外防守都沒有做好，是輸球主因。

談到約旦隊歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson），桑茂森表示，原本想說傑佛森沒有三分線外的能力，盡量讓傑佛森持球、遠離籃框，沒想到對方可以不斷用中距離或強攻籃下的方式進攻。

曾祥鈞認為，傑佛森進攻能力真的很好，「要靠一對一單防真的是守不住，需要隊友幫忙」。

中華隊去年亞洲盃遭約旦絕殺，兩隊今天再次碰頭，林庭謙認為，約旦隊與去年相比，感覺像是不一樣的球隊，整體防守上強度、進攻細節都提升很多，讓中華隊攻守兩端吃不消。

中華隊6日將和中國隊與菲律賓隊之間的敗隊爭奪銅牌，林庭謙表示，將好好休息、備戰，全力準備最後一場比賽，而曾祥鈞喊話，將全力以赴、拿下銅牌。

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