亞運軟網／男團摘銀 張祐菘首次亞運很享受

軟網代表隊今天在杭州亞運男團金牌戰遭日本直落二橫掃銀恨，雖與金牌擦身而過，不過首次穿上亞運戰袍的男單好手張祐菘表示，能跟世界第1男單交手是很好經驗，也很享受比賽過程。

軟網代表隊今天杭州亞運男團4強賽對上印尼，第1點由雙打搭檔余凱文、林韋傑以5比0拿下；第2點男單由張祐菘上陣，再以4比0橫掃對手，以直落二淘汰對手，順利闖進金牌戰。

金牌戰強碰日本隊，頭點男雙余凱文、林韋傑以3比5不敵日本組合內本隆文、廣岡宙，男單張祐菘也以1比4輸給上松俊貴，銀恨居次。

目前22歲張祐菘來自軟網世家，老爸張貴棋與哥哥張祐瑄都是軟網選手，5年前他在雅加達亞運選拔失利，一度陷入低潮，所幸這次杭州亞運他不僅如願披上國家隊戰袍，也成功拿下獎牌、證明自己。

金牌戰不敵日本的上松俊貴，賽後張祐菘表示：「我覺得這是很好的經驗，這麼好的場地、這麼高的張力，能夠上場比賽是很享受的，不管結果如何，已經發揮自己全力了，雖然有一些缺點和失誤，但是我會趕快調整過來，還有個人賽要拚。」

張祐菘提到，日本隊的打法很特別，以防守為主，加上在室內球場的話球會飄，在台灣因為室內場地少，無法練習到。不過張祐菘也指出，可以跟軟網男單世界第1的上松俊貴交手，「我也很享受這場比賽，他的打法回去之後我也會去思考要怎麼破解。」

被問到征戰亞運前爸爸及哥哥有沒有說什麼，張祐菘笑說：「其實我原本以為他們會說什麼，但他們可能不想要給我壓力，但我有什麼事情都會跟他們分享。」張祐菘也認為，這次家人都沒有來有點可惜，「本來是很希望他們來的，畢竟亞運機會得來不易。」

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