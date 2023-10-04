快訊

基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎晚間道歉：對自己失望

不斷更新／盧秀燕宣布放颱風假！ 中彰投等13縣市明天停班停課

亞運自由車／黃亭茵公路賽第5名作收 喊話再去名古屋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃亭茵（左）與蕭美玉（右）在女子公路賽分列第5、9名。圖／圓創運動行銷提供
黃亭茵（左）與蕭美玉（右）在女子公路賽分列第5、9名。圖／圓創運動行銷提供

杭州亞運女子公路賽，我國好手黃亭茵、蕭美玉今天雙雙通過139.7公里的考驗，分別在集團衝刺中取得第5及第9名，而代表香港和南韓出賽的楊倩玉和羅雅凜，則以精彩的後發突圍直抵終點，拿下本屆金牌與銀牌。

粉紅小鋼炮黃亭茵賽後透露，今年是她參加最累的一屆亞運會，「過程中我一直靠我的意志力在撐，因為好幾次爬坡已經騎到我的身體一直在扭，核心沒辦法出力，真的快不行了還叫菩薩推我一把；我印象最深刻是楊倩玉和羅雅凜在最後14公里爬坡發動攻擊的時候，我就親眼看著她出去，第一時間我知道自己一定要走，結果當我起來的時候右大腿馬上抽筋只好又坐下來。」

儘管賽後直喊累，但黃亭茵也許願希望能再戰名古屋亞運，「原本想把車鞋高掛起來，然後就宣告退休，可是後來覺得去名古屋好像還不錯，我們下次就拚一項就好，希望可以跟學姐和後起之秀的小學妹們一起加油。」

至於從最短賽事比到最長公路賽的風速女王蕭美玉，也達成賽前設定的前10名目標，她說：「因為這一次是泰國亞錦賽後才確定拿到資格，剛開始訓練很容易就開了，我那時候就問自己『亞運的140公里我真的騎得完嗎？』我知道我一定要把底打得好一點，即便真的是很痛苦，我還是咬著牙很用力的練，所以對這個成績我很滿意。」

為了堅守與學妹的承諾，蕭美玉先是在團隊競速賽和學妹打進銅牌戰，緊接著在個人公路賽拿下第9名的好成績，為自己設下如此高難度的挑戰並順利達標，「還是很開心完成這一屆亞運，比完之後突然覺得我好輕鬆，畢竟團隊競速和個人公路是兩個差異很大的項目，想要兼顧真的很累。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運拳擊／運動醫學醫療團隊變最佳助手 林瀛洲樂當林郁婷吉祥物

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華男籃落銅牌戰

亞運軟網／4朝元老鄭竹玲亞運最後一舞 盼更多人認識這項運動

亞運田徑／第2例藥檢未過 沙烏地長跑選手遭停賽

相關新聞

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下...

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望……

上屆雅加達亞運打下隊史第一面羽球金牌，我國「一姊」戴資穎的衛冕路卻意外止步16強，今天她以16：21、14：21敗給世界...

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

在32強賽擊敗上屆金牌得主印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）後，我國羽球一哥周天成今天男單16強賽碰上世界...

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華男籃落銅牌戰

連兩屆打進亞運4強的中華男籃隊，今天面對有「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson...

亞運籃球／遇「約旦Kobe」 林庭謙：攻守兩端都吃不消

面對有「約旦Kobe」稱號的NBA前球星霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson），中華隊雖下達針...

亞運／總獎金破1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

《點我看大圖》 杭州亞運即將進入尾聲，截至今天下午17時止，中華代表團目前拿下12金13銀19銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。目前已累積1億6千320萬元國光獎金，其中個人部分滑輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。