亞運自由車／黃亭茵公路賽第5名作收 喊話再去名古屋

杭州亞運女子公路賽，我國好手黃亭茵、蕭美玉今天雙雙通過139.7公里的考驗，分別在集團衝刺中取得第5及第9名，而代表香港和南韓出賽的楊倩玉和羅雅凜，則以精彩的後發突圍直抵終點，拿下本屆金牌與銀牌。

粉紅小鋼炮黃亭茵賽後透露，今年是她參加最累的一屆亞運會，「過程中我一直靠我的意志力在撐，因為好幾次爬坡已經騎到我的身體一直在扭，核心沒辦法出力，真的快不行了還叫菩薩推我一把；我印象最深刻是楊倩玉和羅雅凜在最後14公里爬坡發動攻擊的時候，我就親眼看著她出去，第一時間我知道自己一定要走，結果當我起來的時候右大腿馬上抽筋只好又坐下來。」

儘管賽後直喊累，但黃亭茵也許願希望能再戰名古屋亞運，「原本想把車鞋高掛起來，然後就宣告退休，可是後來覺得去名古屋好像還不錯，我們下次就拚一項就好，希望可以跟學姐和後起之秀的小學妹們一起加油。」

至於從最短賽事比到最長公路賽的風速女王蕭美玉，也達成賽前設定的前10名目標，她說：「因為這一次是泰國亞錦賽後才確定拿到資格，剛開始訓練很容易就開了，我那時候就問自己『亞運的140公里我真的騎得完嗎？』我知道我一定要把底打得好一點，即便真的是很痛苦，我還是咬著牙很用力的練，所以對這個成績我很滿意。」

為了堅守與學妹的承諾，蕭美玉先是在團隊競速賽和學妹打進銅牌戰，緊接著在個人公路賽拿下第9名的好成績，為自己設下如此高難度的挑戰並順利達標，「還是很開心完成這一屆亞運，比完之後突然覺得我好輕鬆，畢竟團隊競速和個人公路是兩個差異很大的項目，想要兼顧真的很累。」

商品推薦