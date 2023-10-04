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亞運卡巴迪／中華女子隊也晉四強 連兩屆有獎牌進帳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊(紅)對南韓。 截圖自畫面
中華隊(紅)對南韓。 截圖自畫面

在男子隊率先晉級4強確定奪下隊史首面獎牌後，卡巴迪中華女子隊也在分組賽最後一戰以35：24擊敗南韓，以分組賽2勝1和挺進到4強賽，將連續兩屆亞運會都有獎牌進帳。

源於印度的卡巴迪運動，在1990年成為亞運會正式項目後，我國上屆由女子隊率先奪下銅牌，創下我國卡巴迪的新紀錄，而今年男子隊也首度派隊參賽，並在今天上午率先搶下4強賽門票，至少銅牌保底。

而女子隊晚間在分組賽最後一戰面對南韓最終以35：24勝出，分組賽拿下2勝1和與印度同戰績，不過在比較得失分後，由印度取得分組龍頭，中華隊則是以分組第二名晉級4強，成績將從銅牌起跳，並將在4強賽遭遇上屆金牌伊朗。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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