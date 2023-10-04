聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運卡巴迪／中華女子隊也晉四強 連兩屆有獎牌進帳
在男子隊率先晉級4強確定奪下隊史首面獎牌後，卡巴迪中華女子隊也在分組賽最後一戰以35：24擊敗南韓，以分組賽2勝1和挺進到4強賽，將連續兩屆亞運會都有獎牌進帳。
源於印度的卡巴迪運動，在1990年成為亞運會正式項目後，我國上屆由女子隊率先奪下銅牌，創下我國卡巴迪的新紀錄，而今年男子隊也首度派隊參賽，並在今天上午率先搶下4強賽門票，至少銅牌保底。
而女子隊晚間在分組賽最後一戰面對南韓最終以35：24勝出，分組賽拿下2勝1和與印度同戰績，不過在比較得失分後，由印度取得分組龍頭，中華隊則是以分組第二名晉級4強，成績將從銅牌起跳，並將在4強賽遭遇上屆金牌伊朗。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 韓國滑輪學不會教訓！ 8年前就曾太早慶祝遭我「神來一腳」壓線奪金
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金13銀19銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言