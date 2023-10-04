亞運拳擊／運動醫學醫療團隊變最佳助手 林瀛洲樂當林郁婷吉祥物

長庚運動醫學醫療團隊副主席林瀛洲這次也是亞運台灣代表團的醫療長，只不過他最近「不務正業」，當起台灣女拳王林郁婷的場邊助手。林瀛洲笑說：「我現在已經很順手了。」

林郁婷在國家運動訓練中心集訓時，只要有身體傷痛或任何問題，都是由林瀛洲負責照料處理，2人培養出過人的革命情感，也成了林郁婷心中最值得信賴的醫生。

林瀛洲從2001年開始擔任國際賽會台灣代表團隊隊醫各大小賽事至少20次，治療超過500例國家選手重返運動場。

就在今年杭州亞運女子拳擊57公斤級首輪賽前，林郁婷的教練曾自強突然邀請林瀛洲一起進入比賽場地當助手，這也讓林瀛洲又驚又喜，在什麼都不懂的情況下就展開「拳擊助手處女秀」。

林瀛洲在接受中央社訪問時笑說：「第1場（16強）的時候我坐在場邊，真的還不知道要幹嘛，看著2個教練（曾自強、劉宗泰）忙上忙下，我其實也很想要做點什麼。」

不過隨著比賽進展，林瀛洲也慢慢抓到當助手的要訣，他說：「戰術和戰況我當然不可能幫得上忙，但我現在最拿手的就是遞毛巾時間點可以掌握得很好，至少郁婷在場上身體有什麼狀況，我也可以即時給予幫助。」

林瀛洲透露，「以往在觀眾席上看拳擊就已經很刺激了，這次直接坐在擂臺邊的震撼感更逼真，我都聽得到郁婷每一拳打到對手身上的聲音。」

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