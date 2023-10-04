亞運軟網／4朝元老鄭竹玲亞運最後一舞 盼更多人認識這項運動

亞運軟網女團今天在金牌戰不敵日本，「亞運4朝元老」鄭竹玲及郭千綺都在賽後宣布，這次是自己最後一次征戰亞運，鄭竹玲回憶，自己首次打亞運就希望不斷突破，讓台灣更認識軟網項目。

30歲的鄭竹玲打過2010廣州亞運、2014仁川亞運、2018雅加達亞運，這次杭州亞運是第4度征戰，今天在女團拿下銀牌，個人在亞運累積1金4銀3銅。賽後鄭竹玲表示，每一次打亞運感受都不同，「雖然這次滿有壓力，希望比上次還要更好，但把壓力轉成自己的助力，還是一樣放開來打。」

不過鄭竹玲宣布，這次是自己最後一次打亞運，「因為我覺得打下一次的話，有可能訓練時間會比較少，體能也會下降，畢竟下次年紀也比較大一點了。」不過鄭竹玲指出，還是會繼續打國內賽事，回去還要準備全運會。

回憶起自己第一次打亞運時才17歲，鄭竹玲說：「就跟學妹們現在一樣，當時年紀很小，出來看到很多國外很強的選手，覺得我們台灣好像都在拿銅牌，我就一直想要突破，希望讓台灣的大家知道軟網這個項目。」

目前鄭竹玲在雲林斗六的國中擔任教練，她坦言，進入國訓中心之後仍放心不下自己的學生，會趁著放假回去看學生，不過之後她就能花比較多時間帶他們。

而27歲的郭千綺也在賽後宣布這次是自己最後一次打亞運，「就覺得學妹她們一直在進步，可能3年後我的體力也會下降，想說就讓她們去拚，自己有工作了就不用那麼拚，之後會在國訓當專任教練。」

女團惜摘銀牌 黃詩媛下場就忘了疼痛

亞運軟網女團今天不敵日本惜摘銀，第3點女雙雖然一開始連拿3局，但最後仍不敵對手，中間黃詩媛更一度因傷暫停，但她說：「下場就忘了疼痛。」而羅舒婷說，拿下銀牌有開心也有可惜。

女團今天在第1點由郭千綺、羅舒婷搭檔女雙，進入到搶7大戰，可惜最後激戰1小時11分鐘仍以4比5讓出；第2點女單鄭竹玲順利以4比2扳回一城，第3點女雙黃詩媛、徐巧楹雖然一開始連搶3局，不過之後連丟5局。最後女團以1比2不敵日本，無緣金牌。

最後1點比到一半時，一度因為黃詩媛手腕受傷暫停，賽後黃詩媛表示，之前訓練的時候就有受傷，有持續在治療但沒有恢復得很好，「剛剛想說再治療看看，順便緩和一下比賽的節奏，不過下去打球就忘記疼痛了。」

一開始氣勢正好，最後卻被連追5局，主因是日本隊有改變戰術，徐巧楹指出，「我們沒有馬上去應變，後來要去應變時又打得太保守，想說穩一點就可以贏了，沒有果斷一點，最後就覺得很可惜。」

唯一搶下勝利的「亞運4朝元老」鄭竹玲說：「其實我沒有想很多，雖然她們第1點輸了，但我會把自己責任扛起來。」鄭竹玲雖然本來也是打雙打，「但因為以往我在對戰日本隊時，單打贏面比較好，我覺得這次真的滿可惜的。」

最後拿下銀牌，羅舒婷坦言心情很複雜，有開心、感謝與可惜，「開心是因為我們很享受在比賽當中，盡力去發揮平常訓練的東西；感謝是一路上有很多人協助，讓我們這次用很好的狀態去應戰；但很可惜是撐到了最後，我們還是差一點點。」

商品推薦