快訊

直播／小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

不斷更新／中颱小犬掀狂風 雲林、嘉市等7縣市明日停班停課

亞運軟網／4朝元老鄭竹玲亞運最後一舞 盼更多人認識這項運動

中央社／ 杭州4日電
軟網中華女團獲銀牌。 中華奧會提供
軟網中華女團獲銀牌。 中華奧會提供

亞運軟網女團今天在金牌戰不敵日本，「亞運4朝元老」鄭竹玲及郭千綺都在賽後宣布，這次是自己最後一次征戰亞運，鄭竹玲回憶，自己首次打亞運就希望不斷突破，讓台灣更認識軟網項目。

30歲的鄭竹玲打過2010廣州亞運、2014仁川亞運、2018雅加達亞運，這次杭州亞運是第4度征戰，今天在女團拿下銀牌，個人在亞運累積1金4銀3銅。賽後鄭竹玲表示，每一次打亞運感受都不同，「雖然這次滿有壓力，希望比上次還要更好，但把壓力轉成自己的助力，還是一樣放開來打。」

不過鄭竹玲宣布，這次是自己最後一次打亞運，「因為我覺得打下一次的話，有可能訓練時間會比較少，體能也會下降，畢竟下次年紀也比較大一點了。」不過鄭竹玲指出，還是會繼續打國內賽事，回去還要準備全運會。

回憶起自己第一次打亞運時才17歲，鄭竹玲說：「就跟學妹們現在一樣，當時年紀很小，出來看到很多國外很強的選手，覺得我們台灣好像都在拿銅牌，我就一直想要突破，希望讓台灣的大家知道軟網這個項目。」

目前鄭竹玲在雲林斗六的國中擔任教練，她坦言，進入國訓中心之後仍放心不下自己的學生，會趁著放假回去看學生，不過之後她就能花比較多時間帶他們。

而27歲的郭千綺也在賽後宣布這次是自己最後一次打亞運，「就覺得學妹她們一直在進步，可能3年後我的體力也會下降，想說就讓她們去拚，自己有工作了就不用那麼拚，之後會在國訓當專任教練。」

女團惜摘銀牌 黃詩媛下場就忘了疼痛

亞運軟網女團今天不敵日本惜摘銀，第3點女雙雖然一開始連拿3局，但最後仍不敵對手，中間黃詩媛更一度因傷暫停，但她說：「下場就忘了疼痛。」而羅舒婷說，拿下銀牌有開心也有可惜。

女團今天在第1點由郭千綺、羅舒婷搭檔女雙，進入到搶7大戰，可惜最後激戰1小時11分鐘仍以4比5讓出；第2點女單鄭竹玲順利以4比2扳回一城，第3點女雙黃詩媛、徐巧楹雖然一開始連搶3局，不過之後連丟5局。最後女團以1比2不敵日本，無緣金牌。

最後1點比到一半時，一度因為黃詩媛手腕受傷暫停，賽後黃詩媛表示，之前訓練的時候就有受傷，有持續在治療但沒有恢復得很好，「剛剛想說再治療看看，順便緩和一下比賽的節奏，不過下去打球就忘記疼痛了。」

一開始氣勢正好，最後卻被連追5局，主因是日本隊有改變戰術，徐巧楹指出，「我們沒有馬上去應變，後來要去應變時又打得太保守，想說穩一點就可以贏了，沒有果斷一點，最後就覺得很可惜。」

唯一搶下勝利的「亞運4朝元老」鄭竹玲說：「其實我沒有想很多，雖然她們第1點輸了，但我會把自己責任扛起來。」鄭竹玲雖然本來也是打雙打，「但因為以往我在對戰日本隊時，單打贏面比較好，我覺得這次真的滿可惜的。」

最後拿下銀牌，羅舒婷坦言心情很複雜，有開心、感謝與可惜，「開心是因為我們很享受在比賽當中，盡力去發揮平常訓練的東西；感謝是一路上有很多人協助，讓我們這次用很好的狀態去應戰；但很可惜是撐到了最後，我們還是差一點點。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運拳擊／林郁婷拚金 教練：三喜臨門差一步

亞運軟網／只差2局錯過金牌 中華女團射日失敗「銀」恨

籃球／3X3亞運金牌成員 余祥平明回銘中和學弟妹對抗賽

亞運／總獎金破1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

相關新聞

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下...

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

在32強賽擊敗上屆金牌得主印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）後，我國羽球一哥周天成今天男單16強賽碰上世界...

亞運／總獎金破1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

《點我看大圖》 杭州亞運即將進入尾聲，截至今天下午17時止，中華代表團目前拿下12金13銀19銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。目前已累積1億6千320萬元國光獎金，其中個人部分滑輪

亞運射箭／雷千瑩致命6分箭...反曲弓混團止步8強「對不起小湯包」

杭州亞運射箭今天進入獎牌戰，複合弓上午由陳怡瑄、張正韋奪銅，下午輪到反曲弓湯智鈞、雷千瑩上陣，卻在8強賽就敗給日本，雷千...

亞運軟網／又不敵日本 中華隊男團、女團都「銀」恨

中華軟網隊女團和男團雙雙搶進杭州亞運金牌戰，女團「抗日」失敗，接續上陣的男團面對日本隊仍沒突破，第一點雙打余凱文／林韋傑...

亞運軟網／只差2局錯過金牌 中華女團射日失敗「銀」恨

同是不敗之師的中華隊和日本隊，杭州亞運軟式網球女子團體賽正面對決，中華隊只差2局就能迎接隊史第一面女團金牌，不料第三點握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。