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亞運田徑／第2例藥檢未過 沙烏地長跑選手遭停賽

中央社／ 杭州4日綜合外電報導
亞運男子萬米比賽。 歐洲新聞圖片社
亞運男子萬米比賽。 歐洲新聞圖片社

杭州亞運主辦單位表示，沙烏地阿拉伯長跑選手阿西里成為本屆第2例因藥檢未過遭停賽的選手，他被驗出對一種能增強耐力的禁用物質呈現陽性反應。

法新社報導，34歲的阿西里（Mohammed YousefAlasiri）9月26日在賽外檢測中對禁藥呈陽性反應，因此沒有參加4天後的男子1萬公尺項目。

他原定參加今天稍晚的5000公尺比賽，但同樣因藥檢未過而無法出賽。

負責杭州亞運藥檢的「國際檢測機構」（International Testing Agency）表示，阿西里對於能增強耐力的禁用物質「達貝泊汀」（darbepoetin）呈現陽性反應。

「國際檢測機構」表示：「這名運動員已被告知此事，並且遭暫時停賽，立即生效…他有權要求對B樣本進行分析。」

阿富汗拳擊選手努里斯塔尼（Khaibar Nooristani）9月28日也因驗出禁藥遭停賽，是本屆亞運首例。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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