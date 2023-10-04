快訊

直播／小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

不斷更新／中颱小犬掀狂風 雲林、嘉市等7縣市明日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運拳擊／林郁婷拚金 教練：三喜臨門差一步

中央社／ 台北4日電
林郁婷(中)。 中華奧會提供
林郁婷(中)。 中華奧會提供

女子拳擊好手林郁婷今天在杭州亞運57公斤級4強，以5比0輕取印度對手胡達，順利挺進金牌戰。教練曾自強說：「這次目標就是要三喜臨門，只差最後一步了。」

曾自強在接受中央社訪問時說：「這次來亞運就是有3個目標，除了首輪要復仇打敗菲律賓皮特西歐（Nesthy Petecio）外，就是要搶下巴黎奧運門票以及摘下亞運金牌，現在就差最後一個了。」

信心滿滿的林郁婷今天對上胡達（ParveenHooda），開賽就展現強烈的企圖心，不斷靠著出色的左刺拳擊中對手，首回合就獲得5名裁判給了10分滿分的成績。

第2回合對手著急搶攻，正好陷入擅打反擊拳的林郁婷圈套，胡達幾次主動攻擊都露出防守空檔，讓林郁婷輕鬆擊中對手頭部，第2回合再度獲得5名裁判的青睞。

靠著前2回合一面倒的態勢，林郁婷第3回合也輕鬆打，最後總計5比0擊敗對手，搶下今年的金牌戰門票。

曾自強說：「過了第1關之後，郁婷表現得越來越穩，她也知道自己該做些什麼事，交代的東西在場上也都有發揮出來，至於金牌戰的對手我們也不陌生了，一定會做好萬全準備。」

闖進金牌戰的林郁婷，對手將是宿敵、哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），雙方在去年世錦賽4強交手由林郁婷獲勝最終摘金，而今年的IBA摩洛哥金腰帶賽事、3月的世錦賽，林郁婷都在4強不敵對手。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運／總獎金近1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

亞運拳擊／金牌戰因有傷口無法上陣 甘家葳奪銀喊遺憾

亞運拳擊／眉角傷口太嚴重裁判不准打 甘家葳只能奪銀

亞運／4日賽事焦點 龍舟隊亮相 拳擊2台將分頭爭金

相關新聞

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵大堀彩 亞運最後一舞止步16強

我國羽球一姊戴資穎今天在杭州亞運女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本羽球美少女大堀彩，在生涯對戰還不曾吞過敗績的情況下...

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

在32強賽擊敗上屆金牌得主印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）後，我國羽球一哥周天成今天男單16強賽碰上世界...

亞運／總獎金破1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

《點我看大圖》 杭州亞運即將進入尾聲，截至今天下午17時止，中華代表團目前拿下12金13銀19銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。目前已累積1億6千320萬元國光獎金，其中個人部分滑輪

亞運射箭／雷千瑩致命6分箭...反曲弓混團止步8強「對不起小湯包」

杭州亞運射箭今天進入獎牌戰，複合弓上午由陳怡瑄、張正韋奪銅，下午輪到反曲弓湯智鈞、雷千瑩上陣，卻在8強賽就敗給日本，雷千...

亞運軟網／又不敵日本 中華隊男團、女團都「銀」恨

中華軟網隊女團和男團雙雙搶進杭州亞運金牌戰，女團「抗日」失敗，接續上陣的男團面對日本隊仍沒突破，第一點雙打余凱文／林韋傑...

亞運軟網／只差2局錯過金牌 中華女團射日失敗「銀」恨

同是不敗之師的中華隊和日本隊，杭州亞運軟式網球女子團體賽正面對決，中華隊只差2局就能迎接隊史第一面女團金牌，不料第三點握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。