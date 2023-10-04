亞運拳擊／林郁婷拚金 教練：三喜臨門差一步

女子拳擊好手林郁婷今天在杭州亞運57公斤級4強，以5比0輕取印度對手胡達，順利挺進金牌戰。教練曾自強說：「這次目標就是要三喜臨門，只差最後一步了。」

曾自強在接受中央社訪問時說：「這次來亞運就是有3個目標，除了首輪要復仇打敗菲律賓皮特西歐（Nesthy Petecio）外，就是要搶下巴黎奧運門票以及摘下亞運金牌，現在就差最後一個了。」

信心滿滿的林郁婷今天對上胡達（ParveenHooda），開賽就展現強烈的企圖心，不斷靠著出色的左刺拳擊中對手，首回合就獲得5名裁判給了10分滿分的成績。

第2回合對手著急搶攻，正好陷入擅打反擊拳的林郁婷圈套，胡達幾次主動攻擊都露出防守空檔，讓林郁婷輕鬆擊中對手頭部，第2回合再度獲得5名裁判的青睞。

靠著前2回合一面倒的態勢，林郁婷第3回合也輕鬆打，最後總計5比0擊敗對手，搶下今年的金牌戰門票。

曾自強說：「過了第1關之後，郁婷表現得越來越穩，她也知道自己該做些什麼事，交代的東西在場上也都有發揮出來，至於金牌戰的對手我們也不陌生了，一定會做好萬全準備。」

闖進金牌戰的林郁婷，對手將是宿敵、哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），雙方在去年世錦賽4強交手由林郁婷獲勝最終摘金，而今年的IBA摩洛哥金腰帶賽事、3月的世錦賽，林郁婷都在4強不敵對手。

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