亞運滑輪／韓國丟金牌輸中華隊 熱刷中國社群討論度

杭州亞運男子滑輪3000公尺接力賽事中，韓國隊在抵達終點線前舉雙手慶祝，台灣隊瞬間追上以0.01秒差距逆轉摘金，中國媒體以「罕見」、「絕殺」形容，相關討論成為社群熱搜話題。

亞運滑輪溜冰競速溜冰男子組3000公尺接力賽2日決賽，台灣隊由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表出賽。

賽事進行中，韓國隊暫時維持領先，台灣隊緊追在後，在接近終點線前，韓國隊選手竟挺直身體、舉起雙手「提早慶祝」，黃玉霖瞬間壓低身體、腿往前拉，反超前率先踩下終點線，以0.01秒差距逆轉摘金，留下錯愕的韓國隊。

中國媒體紛紛以「罕見一幕！韓國隊提前慶祝卻錯失金牌淚崩離場」、「僅差0.01秒！韓國速滑隊過早慶祝被中國台北絕殺錯失金牌」、「極為罕見，熱搜第一！韓國隊過早慶祝丟冠淚崩離場」為題報導；在杭州亞運賽事相關討論中，中國媒體、社群都以「中國台北」稱呼台灣隊。

「#韓國速滑隊因過早慶祝錯失金牌#」成為社群微博熱搜話題，一度攀上熱搜榜第1名，閱讀量最高峰落在2日，也就是賽事結果公布後，達2.7億次；截至4日中午12時，在熱搜榜上時間累計6小時，閱讀次數累計3.4億次，計有118家媒體在微博頁面發布報導。

「什麼叫做煮熟的鴨子飛了，看看韓國隊怎丟掉金牌就知道了」、「可以對付韓國的，目前看來就是有智慧的台灣運動員了」、「賽場上不要輕視任何對手」、「樂極生悲」、「表示深切的慰問」，社群對於這場韓國隊被逆轉的賽事有許多感想。

有民眾說，本來沒有太關注亞運賽事，只看了一場足球、一場籃球，「因為肯定都是我們金牌的」，由於這場韓國隊被逆轉吞銀滑輪賽事，這才又多關心了一下亞運賽況，在這場賽事中，韓國隊如果繼續衝刺一定贏，他卻舉雙手慶祝，「真是不能得瑟啊」（指過於驕傲、自負）。

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