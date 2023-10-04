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亞運羽球／日本對手棄賽 麟洋配兵不血刃晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李洋(右)、王齊麟。 badminton photo
李洋(右)、王齊麟。 badminton photo

杭州亞運羽球16強賽在今天登場，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天原將遭遇日本保木卓朗／小林優吾，不過最終日本組合選擇棄賽，也讓「麟洋配」兵不血刃晉級到8強。

上屆亞運與李哲輝搭擋拿男雙銅牌的李洋，在亞運會後就改與王齊麟搭擋，兩人也攜手在東京奧運拿下男雙金牌，而今年也是兩人首度搭檔征戰亞運會，在首輪拍退馬來西亞組合王耀新／張御宇後，今天則是碰上世界排名第6的日本組合保木卓朗／小林優吾，而雙方最近3次交手都由麟洋配拿下勝利。

不過雙方今天再度碰頭，王齊麟／李洋卻在對手保木卓朗／小林優吾選擇棄賽下，直接晉級到8強賽。

至於在混雙賽場上，李佳馨／葉宏蔚今天對上香港組合李晉熙／吳芷柔，兩組人馬在苦戰3局後由李佳馨／葉宏蔚以21：12、18：21、21：17搶下8強賽門票。

在結束混雙賽事後，李佳馨也隨即轉戰女雙16強賽與鄧淳薰合拍，並碰上香港楊雅婷／楊霈霖，最終以21：19、15：21、19：21遭對手逆轉止步於16強。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運羽球

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