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亞運／總獎金破1.5億！12金已達標 滑輪兩人各600萬最高

聯合新聞網／ 綜合報導

杭州亞運中華隊金牌榜。 圖／聯合新聞網
杭州亞運中華隊金牌榜。 圖／聯合新聞網

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杭州亞運即將進入尾聲，截至今天中午止，中華代表團目前拿下12金12銀19銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。目前已累積1億5千570萬元國光獎金，其中個人部分滑輪溜冰選手李孟竹和施沛妤各獲得600萬，為所有選手中最多。完整中華隊奪牌表請見此

女王+男神加持 柔道雙金寫歷史

「柔道男神」楊勇緯在男子柔道60公斤金牌戰，擊敗南韓選手李夏林，不只是他首度拿下亞運金牌，更是中華隊本屆第一金。「柔道女王」連珍羚隔天也在女子57公斤級摘下中華隊第2金。

「鞍馬王子」李智凱9月28日在體操鞍馬項目摘金，締造亞運鞍馬史無前例二連霸。同天許皓鋐在圍棋項目撂倒世界第3的柯潔，拿到含金量超高的一面金牌。

網球項目也捷報頻傳，許育修／莊吉生奪下我國史上第一面亞運男雙金牌；詹家姊妹隔天也在女雙「台灣內戰」順利摘金。

「神來一腳」掀高潮 滑輪4金成獎牌庫

中華滑輪溜冰代表隊狂摘4金，包含女子10000公尺計分賽的施沛妤、女子1000公尺爭先賽的李孟竹、女子3000公尺接力賽的李孟竹／劉懿萱／楊合貞／施沛妤以及男子3000公尺接力賽的趙祖政／黃玉霖／陳彥成／柯福軒。

籃球3X3、輕艇驚奇奪隊史首金

中華隊籃球3X3搶下金牌，締造隊史新紀錄。 特派記者季相儒／攝影
中華隊籃球3X3搶下金牌，締造隊史新紀錄。 特派記者季相儒／攝影

中華3對3男籃隊由林信寬、江均、汪哲宇和余祥平組成，林信寬在4強賽絕殺南韓，金牌戰逆轉卡達驚奇奪金。我國輕艇競速好手賴冠傑，在男子C1-1000公尺決賽以0.05秒的差距逆轉烏茲別克對手杰尼索夫（Vladlen Denisov），勇奪我國史上第一面輕艇靜水競速金牌。

總計金牌項目累積7050萬元獎金，銀牌3525萬元，銅牌4995萬元，總共1億5千570萬元。另外，女子軟網團體賽5名選手奪下銀牌，共進帳750萬元。男子軟網團體賽也有5名選手，最多能進帳1500萬元獎金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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