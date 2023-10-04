亞運圍棋／中國圍棋只得1金 柯潔兩度「銀恨」賽後淚崩
杭州亞運男子圍棋團體賽昨天由中國大陸和南韓爭金，地主隊最終以1：4不敵南韓，得到銀牌，世界排名第3的中國好手柯潔賽後再度難過落淚。
柯潔在個人賽不敵我國好手許皓鋐摘下銀牌，團體賽他與楊鼎新、羋昱廷、李欽誠及趙晨宇組隊，金牌戰對上由申真谞、申旻埈、樸廷桓、卞相壹與金明訓組成的南韓隊。結果中國只有李欽誠以2：0獲勝，柯潔和其他隊友都以0：2吞敗。
柯潔賽後難過落淚，他說，「我們的技術完全可以爭取金牌，總結來說還是留下很多遺憾。我特別感到抱歉，因為我的關係，中國圍棋只取得了1金（女子團體賽）。」
中國圍棋協會主席常昊認為太緊張是落敗原因，「亞運會對圍棋選手非常難得，畢竟下一次圍棋進入亞運會不知道是什麼時候，每位棋手都全力參加比賽，但男團決賽確實有些遺憾，隊員們多少有點緊張，發揮不是特別理想。」
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