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亞運田徑／中國選手相擁照被禁 只因兩人編號構成「64」

中央社／ 台北4日電
中國選手吳艷妮和林雨薇賽後相擁的圖像被禁，因兩人的編號分別是6和4，觸動中共敏感神經。 新華通訊社
中國選手吳艷妮和林雨薇賽後相擁的圖像被禁，因兩人的編號分別是6和4，觸動中共敏感神經。 新華通訊社

杭州亞運田徑賽事，女子100公尺跨欄中國選手吳艷妮和林雨薇賽後相擁的圖像被禁，因兩人的編號分別是6和4，同時入鏡的構圖觸動中共當局的禁忌。

這幀純屬運動員彼此之間相互打氣激勵的圖像，入鏡的元素包括中共五星旗，吳艷妮和林雨薇也是全身紅黃相間呼應五星旗的色系，堪稱滿滿正能量，偏偏6號與4號同時並列其中的構圖引發六四聯想而被封殺。

美國自由亞洲電台（RFA）3日的報導說，像是央視10月2日透過官方微博發文祝賀兩人並搭配這圖但隨後就消失了，目前僅流通她們比賽當下或拉背的身影而已，凡是可見6和4兩個數字的相擁圖，全部變成空白。

儘管如此，吳艷妮和林雨薇相擁的六四照，仍廣傳於其他社群媒體如推特前身的X平台等，吸引網友爭相留言譏諷北京：「心虛到這種地步。也是無語了」、「不知此地無銀三百兩一詞嗎」、「敏感，脆弱，自卑。」

自由亞洲電台的報導說，杭州亞運女子100公尺跨欄最後林雨薇以12秒74奪冠，吳艷妮以12秒77居次，但吳艷妮卻搶披五星旗，反而奪金的林雨薇沒旗可披。

此外，吳艷妮另向大會申訴，她受到印度選手亞拉吉（Jyothi Yarraji）影響而搶跑，但裁判確認吳艷妮犯規屬實，亞拉吉才是被吳艷妮搶跑連累的受害者，而取消她的銀牌資格。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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