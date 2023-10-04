亞運現場／杭州風情畫…趕場問路 「拐彎就到」要走大老遠

杭州亞運共有四十四個場館投入使用，主要場館位於杭州市區，許多場館也鄰近地鐵站，但每個場館封路範圍都不相同，搭地鐵或計程車趕場時，不只要和時間賽跑，準確找到媒體入口也是每一趟的任務。

籃球共有四個場館，為中華代表團驚奇奪下第九面金牌的三對三籃球，場地設置在湖州的德清地理信息小陣籃球場，距離亞運村將近一個半小時，且場館周圍被鐵絲網層層「封印」。最終日賽程當天從拳擊場趕去時，繞著鐵絲網找媒體入口，大螢幕上已經是中華男籃四強賽選手介紹出場，心急如焚下也只能邁開腳步，好不容易找到正確入口還要通過層層安檢，連電腦、攝影記者的相機都要接受檢查，再無奈也只能配合。

昨天男籃八強賽和日本的關鍵戰安排在杭州大學紫金港校區體育館，搭乘媒體接駁車可以直接抵達場館，但若自行前往，就要走到校園深處才能找到體育館，有下錯位置的同業，走了將近兩公里才抵達目的地。

大陸地大人多，當地人的距離感和台灣也有差別，詢問志工鄰近地鐵站位置，得到「很近，拐個彎就到」的答案，一走卻是十分鐘。

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