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亞運田徑／李晴晴跳高已無憾 想改打籃球6

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴（圖）3日在杭州亞運決賽拿下第7名，她賽後拋出震撼宣言，表示之後可能會改去打女籃。圖為李晴晴最後一跳失敗後向觀眾合掌致意。 中央社
台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴（圖）3日在杭州亞運決賽拿下第7名，她賽後拋出震撼宣言，表示之後可能會改去打女籃。圖為李晴晴最後一跳失敗後向觀眾合掌致意。 中央社

女子跳高全國紀錄人李晴晴昨天在杭州亞運以一公尺七五、排名第七作收，生涯第一次亞運之旅賽後，重磅宣布之後想要去打籃球，「因為我不想以後有遺憾」。

李晴晴握有一公尺九○的全國紀錄，而本屆亞運金牌得主為一公尺八六，李晴晴若有水準發揮絕對有搶牌希望，但一公尺八○三次試跳都失敗，「其實差一點、但是自己沒把握好，就是繼續加油。」對於成績沒有遺憾，她說：「這是我第一次比亞運，我覺得我已經很棒了」。

還沒進入下一個問題，李晴晴自己先接話，「還有，跟大家講，我之後可能會去打籃球。」太過衝擊的消息，在場媒體思緒還在緩衝中，一面靜默後才回過神來。

李晴晴說，高中時的夢想是破全國紀錄，「現在我也達成了，剛好出現籃球的機會，所以我想去試試看，如果這次三對三沒來，我打籃球應該是下輩子的事。」

她表示，因為前段時間左腳扭傷，所以狀況不是很穩定，昨天其實感覺狀況還不錯，就是有點太緊張，跑的步伐有點僵硬，太緊張跑得一直吃力、沒有放鬆。

取得亞運門票時還是國中生的林沛萱，同場也以一公尺七五、排第十一完賽，緊張感藏不住，連出場介紹時看著滿場觀眾都只敢盯著地板，「人很多、很緊張，出場不敢看，介紹完我就一直盯著地板，不敢看觀眾席」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 李晴晴

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