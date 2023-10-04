亞運籃球／中華男籃射日闖四強

杭州亞運分組賽雖打得掙扎，中華男籃進入淘汰賽表現脫胎換骨，先在八強資格賽大勝哈薩克，昨天關鍵八強賽更在林庭謙、阿巴西聯手攻下四十七分帶動下，以八十五比六十六力退日本隊，連兩屆搶進四強，今天下午四點將和約旦隊爭金牌戰門票。

日本預賽取得分組第一，直接晉級八強，但昨天外線熄火，全場卅二投僅五中，第一節就陷入十二比廿八落後；中華隊在林庭謙、阿巴西和阿提諾發揮下，一路維持領先，最終以十九分差距迎接關鍵勝利。

除男籃的好消息，羽球場也傳回捷報，尋求衛冕的「一姊」戴資穎只花十九分鐘就解決蒙古對手，上屆奪銀的「一哥」周天成更在首戰就扳倒印尼喬納坦，報了雅加達亞運金牌戰的一箭之仇。

昨天落幕的圍棋團體賽，中華男團銅牌戰面對日本隊，團隊五人只有男子個人金牌許皓鈜取得勝利，以一比四不敵日本隊，錯過獎牌。

中華射箭隊個人賽也無緣頒獎台，複合弓十九歲小將張正韋八強賽不敵南韓好手楊宰原，反曲弓女將邱意晴也敗給列頭號種子的南韓林是見，今天由複合弓混團和反曲弓混團爭取站上頒獎台。

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