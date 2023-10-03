亞運／4日賽事焦點 龍舟隊亮相 拳擊2台將分頭爭金
提前獲得巴黎奧運門票的台灣拳擊選手賴主恩、甘家葳，明天將在拳擊男子63.5公斤級、71公斤級分頭爭金，而龍舟隊也將展開首日賽程，期待能台灣搶下獎牌。
過去台灣拳擊隊史亞運唯一1金是由張羅普在1958年東京亞運所拿下，甘家葳、賴主恩明天將挑戰隊史睽違65年再有金牌入袋，而林郁婷、陳念琴則將在女子57公斤、66公斤級4強賽出擊。
上屆雅加達亞運帶回2金1銀的台灣龍舟隊，明天也將亮相，在男子200公尺項目登場，期待能添得獎牌。
軟網項目明天將發出2面金牌，台灣男、女團將先在4強賽出賽，期待能前進決賽，力拚金牌。
台灣男籃今天擊敗日本隊後，連2屆闖進4強，明天將與約旦爭奪決賽入場券。
射箭部分，明天將展開反曲弓、複合弓混合團體8強賽，陳怡瑄上屆與潘宇平拿下複合弓混團金牌，這次改搭張正韋，將尋求衛冕。
至於「師徒檔」雷千瑩、湯智鈞連2屆亞運反曲弓混團攜手，同樣將力拚佳績。
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