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亞運／台灣3日奪1銅 拳擊2好手闖金牌戰、男籃抗日晉4強

中央社／ 杭州3日電
中華男籃抗日成功連兩屆挺進四強。 圖／中華奧會提供
中華男籃抗日成功連兩屆挺進四強。 圖／中華奧會提供

杭州亞運台灣代表隊今天靠著拳擊女子好手吳詩儀拿下1銅，男子拳擊好手甘家葳、賴主恩都闖進金牌戰；男籃以85比66擊退日本，勇闖4強；棒球隊擊退香港，帶1勝闖進複賽。

截至今晚10時為止，台灣代表隊累積12金10銀18銅，獎牌榜暫居第6名。

杭州亞運拳擊男子71公斤級今天進入四強賽，我國拳擊好手甘家葳（紅衣者）今天再進一步，他4強賽力退土庫曼的好手努爾穆罕默多娃（Bayramdurdy Nurmuhammedov），金牌戰門票到手，終結我國拳擊男將53年的亞運「獎牌荒」，巴黎奧運資格也入袋。聯合報系亞運採訪團／杭州攝影
杭州亞運拳擊男子71公斤級今天進入四強賽，我國拳擊好手甘家葳（紅衣者）今天再進一步，他4強賽力退土庫曼的好手努爾穆罕默多娃（Bayramdurdy Nurmuhammedov），金牌戰門票到手，終結我國拳擊男將53年的亞運「獎牌荒」，巴黎奧運資格也入袋。聯合報系亞運採訪團／杭州攝影

拳擊項目台灣共有5名好手闖進4強賽、保底銅牌，今天有3名選手出賽，男子71公斤級好手甘家葳迎戰土庫曼選手，因兩人相撞受傷，裁判最終裁定甘家葳以4比1獲勝，闖進金牌戰，且提前取得巴黎奧運門票。

杭州亞運拳擊男子63.5公斤級今天進入四強賽，晚上我國好手賴主恩（紅衣者）擊退伊拉克對手薩賴（Ali Qasim Hamdan Al Sarray），搶進明天晚上8點15分登場的金牌戰，巴黎奧運門票一併到手。亞運採訪團／杭州攝影
杭州亞運拳擊男子63.5公斤級今天進入四強賽，晚上我國好手賴主恩（紅衣者）擊退伊拉克對手薩賴（Ali Qasim Hamdan Al Sarray），搶進明天晚上8點15分登場的金牌戰，巴黎奧運門票一併到手。亞運採訪團／杭州攝影

男子63.5公斤級4強賽，賴主恩則以5比0擊敗伊拉克選手，也闖進金牌戰，同樣獲得巴黎奧運入場券。女子60公斤級好手吳詩儀今天則是面對世界拳擊錦標賽銅牌、中國選手楊文璐，最終以0比5落敗，拿下銅牌。

男籃今天靠著先發控衛林庭謙全場轟下28分，加上阿巴西也有19分進帳，台灣隊第3節最多領先日本23分，最終以85比66擊敗日本隊、勇闖4強，明天將與約旦角逐杭州亞運男籃金牌戰門票。

棒球項目台灣隊今天預賽第3場與香港隊交手，業餘好手立大功，先發投手賴柏瑋繳5局無失分好投，楊振裕則是包辦4打點，最終台灣以15比0提前扣倒香港隊，預賽3場全勝，帶1勝晉級複賽。

羽球一姐戴資穎今天在女單32強賽，全場僅讓蒙古女將蒙克塞特格（Altangerel Munkhtsetseg）拿下4分，僅用19分鐘就以21比2、21比2直落二橫掃對手，輕鬆晉級16強。羽球一哥周天成則是以21比17、21比17淘汰上屆金牌得主、印尼名將克里斯蒂（JonatanChristie），挺進16強。

圍棋男團銅牌戰，台灣隊派出許皓鋐、賴均輔、王元均、許家元、徐靖恩對戰日本隊，不過最終僅由許皓鋐拿下團隊唯一1勝，以1比4落敗、第4名作收。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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