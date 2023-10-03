亞運／台灣3日奪1銅 拳擊2好手闖金牌戰、男籃抗日晉4強
杭州亞運台灣代表隊今天靠著拳擊女子好手吳詩儀拿下1銅，男子拳擊好手甘家葳、賴主恩都闖進金牌戰；男籃以85比66擊退日本，勇闖4強；棒球隊擊退香港，帶1勝闖進複賽。
截至今晚10時為止，台灣代表隊累積12金10銀18銅，獎牌榜暫居第6名。
拳擊項目台灣共有5名好手闖進4強賽、保底銅牌，今天有3名選手出賽，男子71公斤級好手甘家葳迎戰土庫曼選手，因兩人相撞受傷，裁判最終裁定甘家葳以4比1獲勝，闖進金牌戰，且提前取得巴黎奧運門票。
男子63.5公斤級4強賽，賴主恩則以5比0擊敗伊拉克選手，也闖進金牌戰，同樣獲得巴黎奧運入場券。女子60公斤級好手吳詩儀今天則是面對世界拳擊錦標賽銅牌、中國選手楊文璐，最終以0比5落敗，拿下銅牌。
男籃今天靠著先發控衛林庭謙全場轟下28分，加上阿巴西也有19分進帳，台灣隊第3節最多領先日本23分，最終以85比66擊敗日本隊、勇闖4強，明天將與約旦角逐杭州亞運男籃金牌戰門票。
棒球項目台灣隊今天預賽第3場與香港隊交手，業餘好手立大功，先發投手賴柏瑋繳5局無失分好投，楊振裕則是包辦4打點，最終台灣以15比0提前扣倒香港隊，預賽3場全勝，帶1勝晉級複賽。
羽球一姐戴資穎今天在女單32強賽，全場僅讓蒙古女將蒙克塞特格（Altangerel Munkhtsetseg）拿下4分，僅用19分鐘就以21比2、21比2直落二橫掃對手，輕鬆晉級16強。羽球一哥周天成則是以21比17、21比17淘汰上屆金牌得主、印尼名將克里斯蒂（JonatanChristie），挺進16強。
圍棋男團銅牌戰，台灣隊派出許皓鋐、賴均輔、王元均、許家元、徐靖恩對戰日本隊，不過最終僅由許皓鋐拿下團隊唯一1勝，以1比4落敗、第4名作收。
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