亞運拳擊／拳擊女將吳詩儀摘銅 滿意仍有遺憾

5年前亞運止步16強，拳擊女將吳詩儀這次闖進杭州亞運60公斤級4強賽後，輸給中國選手楊文璐，拿下銅牌，儘管達成目標，但她賽後仍因氣自身表現落淚，她說，奪牌很開心，但滿意中仍帶遺憾。

吳詩儀今天在杭州亞運女子拳擊60公斤級4強賽登場，迎戰世界拳擊錦標賽銅牌、中國選手楊文璐，第1回合雙方互有攻勢，吳詩儀略居下風。

吳詩儀次回合主動向前壓迫，但攻勢未獲得裁判青睞，第3回合積極進攻，可惜未能逆轉局面，最終以0比5敗下陣來，以銅牌作收，但確定提前取得巴黎奧運資格。

吳詩儀賽後仍不停拭淚，她接受媒體聯訪時表示，原本以為自己不會哭，但還是很想贏，「眼淚算是氣自己沒有拿下比賽」。

吳詩儀從過去總認為自己比其他人差一點，到獲得教練柯文明鼓勵、提升自信心，她強調：「不想辜負自己的努力，能拿到牌很開心，其實輸了還是會很難過，比我想像中還要更難過，我真的覺得我盡力了，但還要再更好。」

從上屆亞運無緣8強，吳詩儀今年歷經轉隊、適應新的團隊訓練模式，到這次帶回1面銅牌，吳詩儀認為，這面獎牌對自身表現是種肯定，並感謝陳念琴團隊與教練柯文明協助。

吳詩儀透露，賽前目標就是瞄準獎牌，達成目標後希望獎牌成色能更好，「這次算是滿意中帶點遺憾」。

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