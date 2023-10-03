亞運拳擊／從陪練員到進軍奧運 甘家葳把亞運當作最後一戰拚

從擔任拳擊女將黃筱雯陪練員，到降體重、換量級的挑戰，甘家葳在杭州亞運前更歷經母親逝世衝擊，他強忍悲傷，把亞運當作最後一戰在拚，並以儲訓選手身分闖進金牌戰，還取得巴黎奧運門票。

甘家葳國中時除了曾打過排球外，還曾練拔河，後來因拔河隊解散，開始接觸拳擊社團，並開啟他與拳擊之間的緣分。

甘家葳過去曾是東京奧運拳擊銅牌得主黃筱雯陪練員，後來成為儲訓選手，但因巴黎奧運縮減量級，考量身材條件，只能從75公斤級改戰71公斤級，他表示，「想說打71公斤級比較有優勢，一路非常辛苦，但很值得，那時候每天晚上挨餓，就是想拚這次亞運。」

不過，甘家葳也曾遭遇低潮，國際賽時常一輪遊，讓他一度心情相當沉悶，所幸在教練劉宗泰開導下，甘家葳決定把亞運當作最後一戰在拚。

正當甘家葳全心備戰亞運時，接獲母親逝世消息，返回國訓中心訓練後，他的體重因一段時間未訓練而增加，所幸在劉宗泰、黃筱雯幫助下，他順利銜接訓練，重新找回自信。

甘家葳以儲訓選手身分參加亞運，但因沒有陪練員，他昨天只能先與黃筱雯團隊中的女陪練員對練，劉宗泰透露：「因為要有成績才能有陪練員，阿甘沒有陪練員，他是自己一個人，他不是培訓選手，而是儲訓選手，薪水比較少的那一類。」

甘家葳這次亞運男子71公斤級一路過關斬將，今天4強賽對戰土庫曼選手諾姆哈曼多夫（BayramdurdyNurmuhammedov），在確定搶下金牌戰及奧運門票那一刻，積聚許久壓力瞬間釋放，他激動地振臂吶喊：「所有辛苦都值得了」。

劉宗泰認為，這張男子拳擊奧運門票意義重大，由於亞運男子組前2名才能取得奧運資格，因此相當不容易。

或許是天上媽媽冥冥之中的保佑，加上甘家葳自身努力，他透過亞運舞台證明了自己；這張得來不易的奧運門票，讓他過去的努力有了回報，他接下來繼續打造屬於自己的拳擊人生。

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