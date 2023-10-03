亞運滑輪／黃玉霖「臨門一腳」摘金 幽默稱感謝左腳很給力
台灣滑輪溜冰好手黃玉霖昨天在杭州亞運男子滑輪溜冰3000公尺接力賽終點前，靠著劈腿延伸的「黃金左腳」率先壓線、逆轉奪金，賽後他在臉書幽默發文，除謝謝自己沒放棄，也感謝左腳很給力。
28歲的台灣滑輪溜冰好手黃玉霖前天（1日）在男子1000公尺爭先賽決賽遭後方選手推擠，碰撞到前方選手，賽後卻遭裁判認定違規判定失格，賽後他一度沮喪落淚。
昨天黃玉霖化悲憤為力量，在3000公尺接力賽擔任「終結者」的他，最後一個彎道前還落後韓國選手，不料他在衝線前靠著延伸的左腳率先壓線，以0.01秒之差逆轉，不僅幫助台灣隊拿下金牌，也沖淡不少前一天被判定失格的遺憾。
黃玉霖賽後在臉書發文，直言他到現在還不敢相信，能夠因為壓線而獲得勝利，回憶比賽最後的衝刺階段：「心中不斷的想著，就剩這麼幾公尺了，不能放棄任何機會，沒想到終於辦到了。」
前一天才在1000公尺爭先賽含冤失格，隔天卻成為摘金英雄，黃玉霖的心情五味雜陳，承認兩天比賽後的心情有如三溫暖，心裡有很多想說、想感謝的，他寫下：「謝謝自己沒有放棄，謝謝左腳很給力，謝謝所有為我加油的人。」
黃玉霖透露，他還有想感謝的話和心情，之後會慢慢分享，但他也感性地寫下，他要謝謝不管在哪個地方收看比賽的大家，「這一腳是集結所有人的力量而勝利的，感謝大家。」
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