亞運田徑／千分之一秒仍不分勝負！男子110m跨欄出現雙金牌

杭州亞運男子110公尺跨欄決賽出現罕見畫面，日本高山峻野和科威特好手尤哈（Yaqoub Al-Youha）都跑出13秒41成績，比到千分之一秒也相同，兩人最終並列金牌。

高山峻野和尤哈預賽被分在同組，當時尤哈跑出13秒69排第1，高山峻野13秒80排第6。兩人都闖進決賽，正好被分在第7和第8線，最後都以13秒41（0.409）衝線，並列金牌，中國選手徐卓一則以13秒50奪下銅牌。

高山峻野拿到日本41年來首面亞運男子110公尺跨欄金牌，上一位是1982年的藤森良文。高山受訪時說，「非常高興能獲得金牌，與另一名運動員並列第一，快樂雙倍。」他還表示，「說實話，我沒想到能贏。」

科威特好手尤哈則說，「與日本選手並列第一非常罕見，能在亞運上奪下金牌，我感到非常高興。」

商品推薦