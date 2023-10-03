快訊

捲「Linbay好油」版主自導自演恐嚇案 黃國昌現身說話了

中颱小犬進逼！陸警範圍擴大增加「這縣市」 花東總雨量估逾千毫米

奪走10條人命！明揚大火勞檢结果出爐 多項違法遭罰68萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運田徑／千分之一秒仍不分勝負！男子110m跨欄出現雙金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
高山峻野(右)與科威特好手尤哈(中)成績相同並列金牌，中國選手徐卓一(左)奪銅。 法新社
高山峻野(右)與科威特好手尤哈(中)成績相同並列金牌，中國選手徐卓一(左)奪銅。 法新社

杭州亞運男子110公尺跨欄決賽出現罕見畫面，日本高山峻野和科威特好手尤哈（Yaqoub Al-Youha）都跑出13秒41成績，比到千分之一秒也相同，兩人最終並列金牌。

高山峻野和尤哈預賽被分在同組，當時尤哈跑出13秒69排第1，高山峻野13秒80排第6。兩人都闖進決賽，正好被分在第7和第8線，最後都以13秒41（0.409）衝線，並列金牌，中國選手徐卓一則以13秒50奪下銅牌。

高山峻野拿到日本41年來首面亞運男子110公尺跨欄金牌，上一位是1982年的藤森良文。高山受訪時說，「非常高興能獲得金牌，與另一名運動員並列第一，快樂雙倍。」他還表示，「說實話，我沒想到能贏。」

科威特好手尤哈則說，「與日本選手並列第一非常罕見，能在亞運上奪下金牌，我感到非常高興。」

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

相關新聞

亞運滑輪／我神來一腳壓線奪金非第一次 2015楊合貞就上演過

杭州亞運中華滑輪溜冰隊昨天在男子3000公尺接力賽與南韓激戰，南韓選手鄭喆元壓線前就提前慶祝，中華隊最後一棒黃玉霖神來一腳，最終以0.01秒之差逆轉戰局，奪下金牌。事實上中華隊壓線奪金不是第一次，「獎

亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

我國羽球一姊戴資穎今天在羽球女單32強賽遭遇蒙古選手蒙克塞特格（Altangerel Munkhtsetseg），最終僅...

亞運圍棋／還是只有許皓鈜勝 中華男團敗給日本錯過銅牌

杭州亞運男子圍棋團體賽獎牌戰今天登場，中華隊銅牌戰面對日本隊，團隊5人雖有男子個人金牌許皓鈜取得勝利，但仍不敵日本，連兩...

亞運田徑／千分之一秒仍不分勝負！男子110m跨欄出現雙金牌

杭州亞運男子110公尺跨欄決賽出現罕見畫面，日本高山峻野和科威特好手尤哈（Yaqoub Al-Youha）都跑出13秒41成績，比到千分之一秒也相同，兩人最終並列金牌。 高山峻野和尤哈預賽被分在

亞運桌球／男單決賽中國內戰 王楚欽拍下樊振東成4金王

杭州亞運會乒乓球比賽2日迎來收官之戰，當晚的男單決賽上演中國內戰，23歲王楚欽對戰勝26歲隊友樊振東，兩人比分一路緊咬，...

亞運運動攀岩／爬15公尺不用5秒 印尼蜘蛛人晚間拚世界紀錄

杭州亞運運動攀岩賽事在今天點燃戰火，其中在上午的速攀男子組預賽，世界紀錄保持人印尼「蜘蛛人」李奧納多（Veddriq L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。