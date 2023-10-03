亞運／我體育項目持續斬獲 半數金牌是隊史新頁

本屆杭州亞運亮點之一，我國寫下許多項目的金牌新篇章！截至2日賽事，算上最新奪金的靜水輕艇男子一千公尺的賴冠傑，我國的12金有半數都是隊史首面金牌，包含男、女柔道，男子圍棋、網球男雙、男籃3X3等，說明越來越多項目值得關注與發展。此外，滑輪代表團總計囊括4金2銀1銅，位居賽會排名第一，也超車柔道與網球成為「我國獎牌庫」。

半數金牌是隊史新頁

杭州亞運截至2日，我國以12金、10銀、17銅暫居大會第5名，僅遜於中國、日本、南韓、印度，收穫滿滿的另一個亮點是各項「奪金新項目」，當前12面金牌有多達半數都是隊史首金，越來越多體育項目搶佔焦點、躋身國際。

柔道男女首金、一屆達成

按時間序先後，首先是柔道男女都拿下隊史首金，男子首金同時也是台灣歷史亞運第一百金，由柔道男神楊勇緯在男子60公斤級，擊退宿命之敵、南韓選手李夏林（雙方都是上屆雅加達亞運銅牌），生涯首度在亞運鍍金，也是台灣亞運柔道代表團隊史首金；隨後35歲女將連珍羚奪下女子57公斤級金牌，四戰亞運、堅持到底的精神，終於替我國女子柔道打下金牌新紀錄。

再來是男子圍棋金牌的許皓鋐，九段棋士許皓鋐本屆奪金的「含金量」十足，接連擊退世界排名第一、二、三的棋手，這面金牌也是我國亞運圍棋代表團的第二面獎牌、首面金牌。網球雖然貴為我國傳統奪牌庫，但過去並無黃金男雙組合，表現多集中在混雙與女雙，男雙最佳成績也沒進過決賽，本屆靠著老少配莊吉生、許育修以直落二橫掃印度搭檔，收下代表團首面男雙金牌。

籃球3X3、輕艇競速新歷史

我國籃球過往絕非是有能力搶金項目，但本屆男籃3X3打出震撼的賽事，由林信寬、江均、余祥平、汪哲宇組成的團隊，先是在八強賽擊敗地主加持的中國，四強的台韓大戰拖進延長賽，靠著林信寬外線絕殺淘汰強敵，最後金牌戰更在身材大劣勢情況，上演奇蹟七分大逆轉，最終又是主攻手林信寬的金牌致勝罰球取勝，寫下男籃代表團首金。

最後是2日奪金的賴冠傑，他在男子靜水輕艇男子一千公尺奪金之旅相當不容易，是一段轉型與毅力的成果，過去擅長於短距離爆發項目的200公尺、500公尺競速，如今轉型成功到一千公尺。事實上，他早在今年世界盃輕艇競速波蘭站就寫下台灣首面C艇500公尺金牌紀錄，亞運這戰最後四分之一距離的爆發狂追，繳出4分15秒942而奪首金的奮戰精神，替男子輕艇競速划出新里程碑。

我成競速滑輪新霸權

除了上述6面代表團隊史首金項目外，本屆代表團確立在亞運競速滑輪項目的霸權，過去我國在滑輪歷史與日、韓競爭激烈，韓國主力在女子競速滑輪，日本則是滑板的絕對王者，本屆我國女子滑輪溜冰挺身而出，女子一千公尺爭先賽、女子一萬公尺、女子三千公尺接力賽都鍍金、完成女子競速滑輪金牌大滿貫，甚至前兩項都是「金包銀」。

男團三千公尺接力2日展現對勝利渴望，最後一棒黃玉霖對南韓男團進行鍥而不捨追擊戰，選擇向上路線的加速度出彎飆速，加上南韓末棒鄭喆元鬆懈提早慶祝，黃玉霖展現金牌左腳壓線，以百分之一秒奪金。總計滑輪代表團本屆搜刮4金、2銀、1銅，超車柔道與網球成為我國最大奪牌庫，目前也暫居滑輪項目大會第一，後續我國在4日還有混合自由式雙人賽與花式賽要拼。

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