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亞運滑輪／我神來一腳壓線奪金非第一次 2015楊合貞就上演過
杭州亞運中華滑輪溜冰隊昨天在男子3000公尺接力賽與南韓激戰，南韓選手鄭喆元壓線前就提前慶祝，中華隊最後一棒黃玉霖神來一腳，最終以0.01秒之差逆轉戰局，奪下金牌。事實上中華隊壓線奪金不是第一次，「獎牌后」楊合貞2015年也有類似畫面。
楊合貞參加2015年世界競速溜冰錦標賽，中華隊在女子3000公尺接力賽與南韓激戰，衝線後南韓選手同樣以為獲勝，並披著國旗繞場。經大會錄影畫面檢視，中華隊最後一棒楊合貞右腳先壓線，戲劇性逆轉奪金。
這個畫面和今年亞運男子3000公尺接力賽有異曲同工之妙，不同的地方在於南韓當時連銀牌都沒拿到，因為裁判在重播畫面中發現南韓有推擠動作，決定取消資格，哥倫比亞、德國遞補為銀牌和銅牌。
滑輪溜冰一向都是我國的強項，女子隊表現較強悍，男子隊並無明顯優勢，不過中華隊這場比賽直到最後一刻仍未放棄，把壓線動作「做好做滿」，再次成為奪金關鍵，黃玉霖受訪時也直言根本是奇蹟。
以下是2015年當年報導
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