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亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

亞運羽球／遭辛德胡直落二 許玟琪首次亞運無緣16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影
許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影

在我國羽球一姊戴資穎僅花19分鐘就直落二擊敗蒙古選手手蒙克塞特格（Altangerel Munkhtsetseg）挺進16強後，我國另一名女單好手許玟琪今天則是遭到上屆銀牌得主辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）以21：10、21：15擊退，無緣16強。

上屆亞運會在金牌戰不敵戴資穎的辛德胡，今年以第七種子身份捲土重來並在首輪又碰上我國好手許玟琪，雙方過去僅有過一次交手紀錄，正是在今年亞錦賽女單32強賽，最終由辛德胡以21：15、22：20勝出。

而雙方今天再度交鋒，許玟琪也打得相當辛苦，第一局就讓辛德胡21：10拿下，第二局許玟琪也在後苦苦追趕，最終以15：21敗下陣來，首次參加亞運止步於32強。

許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影
許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影

許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影
許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影

印度上屆亞運銀牌辛度。 亞運採訪團／攝影
印度上屆亞運銀牌辛度。 亞運採訪團／攝影

許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影
許玟琪不敵上屆銀牌辛度，首次亞運之旅在女單32強止步。 亞運採訪團／攝影

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