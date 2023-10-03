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亞運滑輪／研究生趙祖政奪金牌！台大師開心發文「認識他時，是個11歲小屁孩」

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亞運滑輪／台大研究生趙祖政奪金牌！老師開心發文「認識他時，是個11歲小屁孩」

聯合報／ 記者林新輝台北報導
杭州亞運滑輪溜冰1000公尺爭先賽，趙祖政以1分29秒527奪得銅牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰1000公尺爭先賽，趙祖政以1分29秒527奪得銅牌。特派記者季相儒／攝影

中華隊選手黃玉霖、陳彥成及趙祖政昨天在杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力決賽以0.01秒逆轉南韓隊勇奪金牌，振奮全國人心。其中，趙祖政目前就讀台大醫學院物理治療研究所，是系所老師眼中允文允武的高材生。

這也是趙祖政繼10月1日在滑輪溜冰男子1000公尺以1分29秒527奪得銅牌後，2天內摘下1金1銅，趙祖政優異表現，台大的官網同步貼出趙祖政英姿，全校師生同感驕傲，儼然成為台大之光。

趙祖政的研究所老師也在臉書分享這分喜悅。老師說，認識趙祖政時，他是個11歲的小屁孩，在學長學姐旁邊跟前跟後，還不時問我，你為什麼要這樣做？可不可以那樣做 ？結果有人告訴趙祖政，想知道答案就去念物理治療啊！

沒想到他真的去唸物理治療，為了延續喜歡的滑輪溜冰訓練，趙祖選擇高醫，2018 雅加達亞運拿到金牌。畢業後應屆考上物理治療師的執照 ，同時也順利進了台大物理治療研究所。

身為他研究所的老師，碩一時，他努力研究，又能維持一定練習量爭取國手資格，到了碩二國家徵召亞培選手到國訓中心集訓，他只好休學，國訓期間還獲得世錦賽金牌。但他仍然維持每周跟她討論習慣，功課沒落後，是很會時間管理、允文允武的高材生。

杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊今天在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政（左）、黃玉霖（中）、陳彥成（右）展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊今天在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政（左）、黃玉霖（中）、陳彥成（右）展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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