滑輪溜冰男子接力 臨門一腳 0.01秒逆轉勝

中華代表團昨天在杭州亞運迎接本屆至今的金牌最大潮，單日三金三銅進袋，滑輪溜冰再為我國進帳雙金，賴冠傑則在輕艇競速C1—一千公尺決賽從第五划到第一，拿下我國史上首面輕艇靜水競速金牌。舉重女神郭婞淳在女子五十九公斤級遭遇強敵，收穫一面銅牌。

南韓高興太早 黃玉霖神來一腳

滑輪溜冰再次成為我國的獎牌庫，昨天在三千公尺接力男子、女子都站上凸台高點。男子組上演奇蹟般的逆轉勝，南韓鄭喆元在到達終點前提早擺出慶祝姿勢，中華隊黃玉霖則是堅持到最後「神來一腳」，早南韓隊○點○一秒壓線，上演南韓自以為贏了、大螢幕打出金牌所屬卻是中華隊的畫面。

男子隊這一仗掀起台、韓網友熱議話題，不僅中華隊贏得神奇，南韓因提早慶祝而失金，鄭喆元輕率的舉動導致自己及隊友崔因鎬無法獲得兵役減免的資格，崔因鎬賽後哭紅雙眼走過混合採訪區，站上頒獎台也是全程臭臉。

女子隊贏得相對輕鬆，四位女將前兩天已經上演全面輾壓，在兩項賽事都完成「金包銀」，接力賽由三位資深選手出賽，接力依序是劉懿萱、李孟竹、楊合貞，最終以四分十九秒四四七奪金，南韓四分廿一秒一四六奪銀。

輕艇靜水競速 賴冠傑摘金寫史

昨天三金靠「滑」、「划」拿下。輕艇靜水競速選手賴冠傑在前二五○公尺還排第五，最後二五○公尺一路超車，最終以四分十五秒九四二逆轉摘金。中華隊過往在輕艇靜水競速從沒拿過獎牌，賴冠傑不但奪牌且直接摘金，為我國輕艇再寫歷史。

舉重女神帶傷 郭婞淳收下銅牌

郭婞淳上屆摘金，本屆帶傷出征，抓舉一○一公斤、挺舉一二六公斤、總和二二七公斤收下銅牌，實力神祕的北韓金日景以抓舉一一一公斤、挺舉一三五公斤、總和二四六公斤摘金，中國大陸羅詩芳二四○公斤奪銀。

中華隊另靠楊俊瀚在田徑男子兩百公尺決賽壓線贏過卡達奥古諾德而掛銅，連兩屆亞運都奪牌；女壘隊在銅牌戰以三比二擊敗菲律賓隊也進帳銅牌。

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