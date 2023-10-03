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亞運舉重／帶傷奪牌 郭婞淳懊惱「差一把」

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
杭州亞運舉重女子五十九公斤級，郭婞淳帶傷上陣獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運舉重女子五十九公斤級，郭婞淳帶傷上陣獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影

帶著腰傷舊疾出征杭州亞運，「舉重女神」郭婞淳昨順利完成女子五十九公斤級抓舉，但挺舉前的熱身卻傷到右大腿，抓舉第一次試舉雖成功卻一跛一跛下台，最終以總和二二七公斤摘下銅牌，下台提到挺舉第三次試舉沒成功，眼淚瞬間湧出。

不是因沒有奪金而落淚，郭婞淳哽咽說：「覺得對成績的期待沒有達到，加上會不會有下一次（亞運）也不確定，就會希望每一次都能夠表現好一點。」

腰傷沒痊癒，郭婞淳原本設定就是先有成績、保住獎牌，最終雖完成奪牌目標，但大腿不適讓她挺舉第三次試舉失敗，懊惱喊「就差一把」。

最終以抓舉一○一公斤、挺舉一二六公斤、總和二二七公斤完賽的郭婞淳，目標放在明年巴黎奧運，養好傷成當務之急，也盼奧運前還有的三場賽事都能保持成功率、提高每次開把的重量，儲備好力量和「神祕北韓」對抗。

北韓從二○一八年雅加達亞運後首度重返國際綜合賽會，舉重場直接成獎牌庫，昨天廿歲小將金日景不但擊敗郭婞淳和上月世錦賽奪金的羅詩芳奪金，抓舉一一一公斤更打破郭婞淳原本保持的一一○公斤世界紀錄，成為第三位舉重摘金的北韓女將。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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