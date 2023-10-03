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亞運田徑／壓線搶銅 楊俊瀚最後0.01秒竄出
五年前雅加達亞運以○點○○二秒差距「銀恨」，我國「最速男」楊俊瀚昨天在杭州亞運男子兩百公尺再度戲劇性站上頒獎台，他最後直道一路加速，衝線前超越鄰道的卡達名將奧古諾德，以廿秒七四奪下銅牌，讓中華田徑隊獎牌開張。
楊俊瀚和第四名的奧古諾德只有○點○一秒差距，在直道竄出的他透露，最後沒多想，只是按照自己戰術和感覺刺，「只能說，真的很不可思議」。
雅加達亞運錯過奪金機會，昨天楊俊瀚在等待大螢幕跳出成績時，心裡也有許多小劇場，他大笑說：「不過沒有比上一屆更誇張的劇情了，我的心臟五年來可以承受這樣的結果，所以不管怎麼樣，都是很棒的結果」。
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