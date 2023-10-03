聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運輕艇／沉著配速 賴冠傑逆轉奪金

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
中華隊賴冠傑（左）勇奪輕艇靜水競速男子C1—一千公尺金牌，振臂歡呼。圖／中華奧會提供
中華隊賴冠傑（左）勇奪輕艇靜水競速男子C1—一千公尺金牌，振臂歡呼。圖／中華奧會提供

今年五月世界盃波茲南站拿下金牌已寫台將第一人紀錄，我國輕艇競速好手賴冠傑杭州亞運再突破，且是從第五名到上演超級大逆轉，戲劇性迎接勇奪我國史上第一面亞運輕艇靜水競速金牌。

在男子C1—一千公尺出賽的賴冠傑，預賽就滑出分組第一成績，昨天決賽更完美執行戰術，儘管第一個兩百五十公尺僅排第五，七百五十公尺結束還排第四，但最後兩百五十公尺衝出，最終以四分十五秒九四二率先抵達，以○點○五二秒差距險勝烏茲別克對手杰尼索夫，成為中華代表團第十二金得主。

過去我國從沒在亞運輕艇靜水競速奪牌，賴冠傑一拿就是金牌，連自己都坦言超乎預期，他笑說：「本來想說第三名也可以了啦，但是衝到第二名時，覺得好像可以喔，因為我在右邊看不太到左邊，最後一百公尺我也不看、不想了，就衝到底」。

廿六歲的賴冠傑最初是短距離選手，因奧運項目改為一千公尺才轉項。最初轉項他不被看好，教練游志偉解釋，短距離和長距離需要的運動型態完全不同，但請教許多國內外友人和前輩給予建議，最重要是賴冠傑本身有心，「也是他自己的堅持和努力，才有辦法達到今天。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運田徑／0.01秒超車奪銅 楊俊瀚笑喊不可思議

亞運射箭／張正韋亞運首秀 複合弓男團、混雙及個人晉8強

影／球迷頻喊好想贏韓國 新北辦亞運戶外直播球賽拍趴

亞運女壘／集訓3年摘銅 韓幸霖：一輩子難忘回憶

相關新聞

滑輪溜冰男子接力 臨門一腳 0.01秒逆轉勝

中華代表團昨天在杭州亞運迎接本屆至今的金牌最大潮，單日三金三銅進袋，滑輪溜冰再為我國進帳雙金，賴冠傑則在輕艇競速C1—一...

金牌人物／林信寬從藍領苦工變選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

台師大前鋒林信寬今年提前投入職籃選秀，並且以狀元身分被T1聯盟台啤雲豹隊選入，回首籃球生涯的起源與一路走來的歷程，林信寬...

亞運輕艇／沉著配速 賴冠傑逆轉奪金

今年五月世界盃波茲南站拿下金牌已寫台將第一人紀錄，我國輕艇競速好手賴冠傑杭州亞運再突破，且是從第五名到上演超級大逆轉，戲...

亞運田徑／壓線搶銅 楊俊瀚最後0.01秒竄出

五年前雅加達亞運以○點○○二秒差距「銀恨」，我國「最速男」楊俊瀚昨天在杭州亞運男子兩百公尺再度戲劇性站上頒獎台，他最後直...

亞運舉重／帶傷奪牌 郭婞淳懊惱「差一把」

帶著腰傷舊疾出征杭州亞運，「舉重女神」郭婞淳昨順利完成女子五十九公斤級抓舉，但挺舉前的熱身卻傷到右大腿，抓舉第一次試舉雖...

靠實力也贏細節 滑輪金喜不斷

杭州亞運昨天在滑輪溜冰男子與女子三千公尺接力都上演中華隊金牌、南韓隊銀牌的結局，男子戰場「劈」出一面奇蹟金牌，最後一個彎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。