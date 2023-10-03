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亞運輕艇／沉著配速 賴冠傑逆轉奪金
今年五月世界盃波茲南站拿下金牌已寫台將第一人紀錄，我國輕艇競速好手賴冠傑杭州亞運再突破，且是從第五名到上演超級大逆轉，戲劇性迎接勇奪我國史上第一面亞運輕艇靜水競速金牌。
在男子C1—一千公尺出賽的賴冠傑，預賽就滑出分組第一成績，昨天決賽更完美執行戰術，儘管第一個兩百五十公尺僅排第五，七百五十公尺結束還排第四，但最後兩百五十公尺衝出，最終以四分十五秒九四二率先抵達，以○點○五二秒差距險勝烏茲別克對手杰尼索夫，成為中華代表團第十二金得主。
過去我國從沒在亞運輕艇靜水競速奪牌，賴冠傑一拿就是金牌，連自己都坦言超乎預期，他笑說：「本來想說第三名也可以了啦，但是衝到第二名時，覺得好像可以喔，因為我在右邊看不太到左邊，最後一百公尺我也不看、不想了，就衝到底」。
廿六歲的賴冠傑最初是短距離選手，因奧運項目改為一千公尺才轉項。最初轉項他不被看好，教練游志偉解釋，短距離和長距離需要的運動型態完全不同，但請教許多國內外友人和前輩給予建議，最重要是賴冠傑本身有心，「也是他自己的堅持和努力，才有辦法達到今天。」
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