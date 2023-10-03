靠實力也贏細節 滑輪金喜不斷

杭州亞運昨天在滑輪溜冰男子與女子三千公尺接力都上演中華隊金牌、南韓隊銀牌的結局，男子戰場「劈」出一面奇蹟金牌，最後一個彎道仍處落後，兩隊同時衝線，南韓慶祝、中華隊失落，卻在大螢幕打出成績後翻盤，南韓因太早慶祝「失金」，中華隊以○點○一秒之差帶走金牌。

滑輪溜冰一向都是我國的獎牌庫，其中又以女子隊表現相對強悍，前兩天已在兩項賽事「金包銀」，接力奪金是預料中的結局；相較之下，男子隊並無明顯優勢，教練吳炯助也坦言，南韓四位選手的平均速度優於我們。

想要決勝，就是拚最後一道直線，吳炯助說：「南韓他們想要守，彎道離心力太大就會咬不住，最後過彎我們還差兩三個距離，順著下來離心力吃掉的力量比較少，就可以和他們對決」。

黃玉霖堅定策略，「最後一個彎道刻意往上面走，因為下來的重力加速度出彎道會比前面快。」黃玉霖知道南韓選手的身體在前，把壓線動作「做好做滿」，這一腳成為奪金關鍵。

拚最後一道直線的策略奏效，吳炯助說：「是孩子厲害，他們有堅持住，如果沒有冷靜，節奏被帶走就沒了。」他也坦言，這一仗確實是南韓太大意，「他們以為自己贏了」。

女子隊無意外碾壓，以四分十九秒四四七奪金。中華隊本屆已在滑輪帶回四金二銀一銅，成果豐碩。

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