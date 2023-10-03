聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠實力也贏細節 滑輪金喜不斷

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
杭州亞運滑輪溜冰，中華隊在女子三千公尺接力賽，由劉懿萱（右起）、李孟竹、楊合貞合力摘金。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰，中華隊在女子三千公尺接力賽，由劉懿萱（右起）、李孟竹、楊合貞合力摘金。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運昨天在滑輪溜冰男子與女子三千公尺接力都上演中華隊金牌、南韓隊銀牌的結局，男子戰場「劈」出一面奇蹟金牌，最後一個彎道仍處落後，兩隊同時衝線，南韓慶祝、中華隊失落，卻在大螢幕打出成績後翻盤，南韓因太早慶祝「失金」，中華隊以○點○一秒之差帶走金牌。

滑輪溜冰一向都是我國的獎牌庫，其中又以女子隊表現相對強悍，前兩天已在兩項賽事「金包銀」，接力奪金是預料中的結局；相較之下，男子隊並無明顯優勢，教練吳炯助也坦言，南韓四位選手的平均速度優於我們。

想要決勝，就是拚最後一道直線，吳炯助說：「南韓他們想要守，彎道離心力太大就會咬不住，最後過彎我們還差兩三個距離，順著下來離心力吃掉的力量比較少，就可以和他們對決」。

黃玉霖堅定策略，「最後一個彎道刻意往上面走，因為下來的重力加速度出彎道會比前面快。」黃玉霖知道南韓選手的身體在前，把壓線動作「做好做滿」，這一腳成為奪金關鍵。

拚最後一道直線的策略奏效，吳炯助說：「是孩子厲害，他們有堅持住，如果沒有冷靜，節奏被帶走就沒了。」他也坦言，這一仗確實是南韓太大意，「他們以為自己贏了」。

女子隊無意外碾壓，以四分十九秒四四七奪金。中華隊本屆已在滑輪帶回四金二銀一銅，成果豐碩。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

杭州亞運／滑輪神壓線 全家便利店梗圖糗韓「電視再送一台」

亞運滑輪／南韓還沒到終點線就慶祝… 網友封他「滑輪姜白虎」

亞運滑輪／南韓鄭喆元承認巨大錯誤 韓聯社：幾乎聽不見聲音

亞運滑輪／慘了！害隊友和自己要當兵 南韓鄭喆元：我犯下大錯

相關新聞

滑輪溜冰男子接力 臨門一腳 0.01秒逆轉勝

中華代表團昨天在杭州亞運迎接本屆至今的金牌最大潮，單日三金三銅進袋，滑輪溜冰再為我國進帳雙金，賴冠傑則在輕艇競速C1—一...

金牌人物／林信寬從藍領苦工變選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

台師大前鋒林信寬今年提前投入職籃選秀，並且以狀元身分被T1聯盟台啤雲豹隊選入，回首籃球生涯的起源與一路走來的歷程，林信寬...

亞運輕艇／沉著配速 賴冠傑逆轉奪金

今年五月世界盃波茲南站拿下金牌已寫台將第一人紀錄，我國輕艇競速好手賴冠傑杭州亞運再突破，且是從第五名到上演超級大逆轉，戲...

亞運田徑／壓線搶銅 楊俊瀚最後0.01秒竄出

五年前雅加達亞運以○點○○二秒差距「銀恨」，我國「最速男」楊俊瀚昨天在杭州亞運男子兩百公尺再度戲劇性站上頒獎台，他最後直...

亞運舉重／帶傷奪牌 郭婞淳懊惱「差一把」

帶著腰傷舊疾出征杭州亞運，「舉重女神」郭婞淳昨順利完成女子五十九公斤級抓舉，但挺舉前的熱身卻傷到右大腿，抓舉第一次試舉雖...

靠實力也贏細節 滑輪金喜不斷

杭州亞運昨天在滑輪溜冰男子與女子三千公尺接力都上演中華隊金牌、南韓隊銀牌的結局，男子戰場「劈」出一面奇蹟金牌，最後一個彎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。