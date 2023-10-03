亞運滑輪溜冰、輕艇摘3金 台灣獎牌榜暫居第5

中央社／ 杭州2日電

杭州亞運台灣代表隊今天靠著競速溜冰奪下2金，加上輕艇好手賴冠傑逆轉摘金，單日進帳3金；「舉重女神」郭婞淳、「台灣最速男」楊俊瀚、女壘隊摘下銅牌，3金3銅入袋。

台灣代表隊目前累積12金10銀17銅，截至晚間10時止，獎牌榜從昨天的第7名躍升至第5名，前4名分別為中國、日本、韓國、印度。

滑輪溜冰競速溜冰3000公尺接力賽今天大有斬獲，女子組劉懿萱、李孟竹、楊合貞合力以4分19秒447摘下金牌，這也是台灣代表隊本屆第10金，順利達成體育署設下的目標，擔任最後一棒的楊合貞表示，「這是和隊友一起完成的，感謝隊友強大支援。」

緊接著競速溜冰男子3000公尺接力賽決賽，台灣隊由由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，雖然在終點前一度落後，不過因為韓國隊過早慶祝「樂極生悲」，而台灣最後一棒黃玉霖沒有放棄，最後壓線以0.01秒勝出，繼女子組後勇奪本屆第11金。

輕艇賽事今天也傳來捷報，台灣好手賴冠傑在靜水競速項目1000公尺單人划槳，以4分15秒942的成績逆轉摘下台灣史上首金。賴冠傑表示，從未想過會拿下亞運金牌，這面金牌對於台灣輕艇意義重大，證明台灣人在水上運動也可以透過努力拿到好成績，未來將瞄準巴黎奧運。

「舉重女神」郭婞淳帶傷出征杭州亞運，今天在舉重59公斤級登場，抓舉101公斤、挺舉126公斤，以總和227公斤摘銅。她賽後因成績不如預期而落淚，並表示不確定下一屆會不會出賽，盼每次表現都能更好。

「台灣最速男」楊俊瀚今天在田徑項目男子200公尺決賽上陣，排在第9道出發，他在最後一刻壓線以0.01秒擊敗隔壁道的卡達選手，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。

亞運女壘台灣隊今天在銅牌戰對上菲律賓隊，雖然一開始落後，不過3局下林鳳珍敲出二壘安打追平後，5局下再轟出超前2分砲，個人單場包辦全部的3分打點，終場台灣隊就以3比2擊敗菲律賓，順利奪下銅牌，連9屆亞運都有得牌。

棒球項目今天上演台韓大戰，靠著先發投手林昱珉演出6局無失分好投、投出6次三振，加上林安可首局敲出關鍵三壘安打，終場台灣就以4比0力退韓國，奪2連勝。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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