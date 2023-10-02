杭州亞運／3日焦點戴資穎女單32強出擊 3台將拚拳擊決賽門票

尋求衛冕的台灣羽球一姐戴資穎明天將在杭州亞運羽球女單32強賽上陣，而拳擊好手甘家葳、吳詩儀、賴主恩將在4強賽分頭出擊，力拚決賽入場券。

台灣羽球女團在杭州亞運8強賽止步後，戴資穎明天將展開女單賽事，32強賽對手為蒙古選手蒙克塞特格（Altangerel Munkhtsetseg），預料過關應不成問題。

至於台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維男單32強賽都將遭遇印尼選手，周天成將出戰克里斯蒂（Jonatan Christie），上演上屆冠軍賽戲碼，而王子維將與金廷（Anthony Sinisuka Ginting）交手。

拳擊部分，吳詩儀晉級女子60公斤級4強後，確定提前獲得巴黎奧運資格，明天將與男子71公斤級甘家葳、男子63.5公斤級賴主恩在4強賽出賽，除了力拚決賽門票外，甘家葳、賴主恩也要為個人的奧運席次努力。

「台灣最速男」楊俊瀚在拿下男子200公尺銅牌後，預計明天將在男子4x100公尺登場，而彭名揚也將在男子400公尺跨欄上陣，期待能為台灣再添獎牌。

許皓鋐在奪得台灣首面亞運圍棋金牌後，繼續率領台灣男團奮戰，今天4強賽輸給中國隊後，明天將與日本隊爭銅。

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