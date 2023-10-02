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亞運射箭／張正韋亞運首秀 複合弓男團、混雙及個人晉8強

中央社／ 杭州2日電
張正韋。 中華奧會提供
張正韋。 中華奧會提供

19歲小將張正韋亞運首秀，今天在杭州亞運射箭複合弓男團、混雙、個人賽都傳出捷報，單日4戰全勝，都挺進8強，邱意晴則射下女子反曲弓個人賽8強門票。

射箭複合弓代表隊上屆亞運共進帳2面獎牌，陳怡瑄與潘宇平在混雙摘金，女團則由陳怡瑄、陳麗如、林明靜攜手奪銅。

複合弓男團這次大換血，張正韋、陳界綸與楊承叡都是首次登上亞運殿堂，其中年僅19歲的張正韋資格賽射出711分，讓人眼睛一亮，與韓國選手朱財勳712分，雙雙改寫原亞運紀錄710分。

張正韋接受中央社記者訪問時表示，第1次參加亞運很緊張，靠著深呼吸緩解緊張情緒，並決定專注力放在自己身上。

不過，昨天資格賽表現令人驚艷，反而讓張正韋今天有點想太多，所幸及時調整好心態，幫助男團首戰以232比212擊敗蒙古，張正韋與陳怡瑄混雙首戰則以158比152力退伊拉克，同樣挺進8強。

教練林哲瑋表示，上屆複合弓男團未能拿牌，希望今年能與混雙一起搶下獎牌。

張正韋下午在個人32強賽登場，先以148比128擊退斯里蘭卡選手，隨後再以146比145射退印尼選手普拉達納（Dhany Diva Pradana），闖進8強。

另外，反曲弓個人賽部分，男子組蘇于洋止步32強，湯智鈞16強賽以2比6不敵蒙古選手巴特爾呼亞格（Otgonbold Baatarkhuyag），無緣晉級，女子組僅邱意晴闖進8強。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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